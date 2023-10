Lulu Araújo dá início a turnê internacional voltada ao público infantil, neste sábado (07); confira

A- A+

Com estreia no Consulado Brasileiro em Barcelona, neste sábado (07), Lulu Araújo dá início à turnê internacional de “Lululoops”, o segundo álbum de sua carreira solo. Lançado no ano passado, o disco é uma fusão do moderno com o antigo, integrando bases eletrônicas e tendências tradicionais da cultura popular nordestina.

No decorrer de seis apresentações - cinco shows e um pocket show - e oficinas de saberes, a recifense, que percorreu meio mundo tocando ao lado do mestre Naná Vasconcelos, ainda deve desembarcar em Madrid e Portugal. A programação, promovida em parceria com o Instituto Guimarães Rosa Barcelona, é centrada em atividades culturais dedicadas à infância, que reafirmam a língua portuguesa como elo entre diferentes culturas.

A direção do espetáculo está repleta de novidades e é do produtor cultural Luciano Pontes. “Ele fez um trabalho super necessário e especial para deixar o show redondo”, diz Lulu. Outros colaboradores do projeto são o percussionista Gilú Amaral, “um amigo de longas datas e parceiro musical, com quem toquei em muitos palcos do Brasil e da Europa”, e Ricardo Fraga, baterista “que vai inaugurar um set especial para sacudir o futuro do velho continente”.

Confira a agenda da turnê:

07/10: L’Estranger, Barcelona

10/10: Festival La Hispanidad, Madrid

12/10: Sala Galileo, Madrid

13/10: FNAC, Portugal

14/10: Instituto Pernambuco Porto, Portugal

O projeto, que já contou com três edições no Recife, reunirá música, circo, dança, contação de história e atividades lúdicas, para ajudar os pequenos a descobrirem Pernambuco e suas inalienáveis riquezas.

Veja também

economia Taylor Swfit: vendas para filme batem recorde de 100 anos e Eras Tour já impulsiona PIB americano