Fyre Festival: livre da prisão, responsável pelo evento desastroso promete segunda edição

Billy McFarland, o nome por trás do desastroso Fyre Festival, anunciou uma segunda edição do evento em suas redes sociais. “Finalmente está acontecendo o Fyre Festival II”, escreveu McFarland em sua conta no Twitter no último domingo (9). “Diga-me por que você deveria ser convidado”, completou.

Organizado em 2017, nas Bahamas, o festival teve sua história explorada no documentário "Fyre: o grande evento que nunca aconteceu" (2019), da Netflix. Com direção de Chris Smith, o filme choca pela audácia e despreparo dos organizadores, que cometeram sucessivas falhas em meio a um projeto megalomaníaco que envolveu celebridades americanas, como o rapper Ja Rule — que supostamente foi sócio de McFarland na empreitada —, e as modelos Kendall Jenner, Bella Hadid e Alessandra Ambrósio.

Anunciado com toda a pompa de um evento exclusivo, promovido por influenciadoras de peso na época, o Fyre era pra ter sido um festival de música na ilha paradisíaca de Great Exuma, nas Bahamas, em dois finais de semana de abril e maio de 2017, com nomes como Blink-182 e Major Lazer no line-up. No entanto, chegando ao local, o público encontrou uma série de problemas de naturezas variadas, desde acomodações precárias à alimentação oferecida, passando por questões de segurança e transporte, além do cancelamento das atrações. Os ingressos chegaram a custar até US$ 100 mil.

Em 2018, Billy McFarland foi condenado a seis anos de prisão por fraude. Cerca de 80 investidores perderam mais de US$ 24 milhões pelo financiamento do evento.

