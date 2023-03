A- A+

SHOWS Gab Ferreira se apresenta para 'cerca de dez fãs' no 1º horário de shows no Lollapalooza Ausência de público no início do festival, ao meio-dia desta sexta-feira, chama atenção

A cantora Gab Ferreira subiu ao palco Adidas do Lollapalooza, em São Paulo, por volta do meio-dia desta sexta-feira para realizar uma das primeiras performances desta edição do festival, que vai até domingo. Nos stories do Instagram, ela postou um vídeo durante a apresentação, filmando a si mesma enquanto se vira e mostra o espaço destinado ao público, com a expressão "Gente surreal" escrita por cima da imagem.

No entanto, em vez de aparecer uma multidão, é possível ver a enorme extensão do gramado. A falta de pessoas no horário que dá a partida no evento chamou atenção nas redes sociais.

Segundo postagem no Twitter da repórter do g1 Deslange Paiva, havia apenas cerca de 10 pessoas prestigiando o show da cantora, cujo trabalho mais recente é o single "Forbidden Fruit", lançado há uma semana, no dia 17.

O Lollapalooza ocorre no Autódromo de Interlagos entre esta sexta-feira (24) e domingo (25), contando com diversas atrações nacionais e internacionais.

