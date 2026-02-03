A- A+

LANÇAMENTO Gabi da Pele Preta e Revoredo lançam o frevo de bloco "A Vida Inteira" O duo agrestino entoa a composição de Revoredo em parceria com Rogéria Dera, nascida dos encontros artísticos da Mostra Reverbo

Às vésperas da maior festa popular do Brasil – e do planeta –, o clima carnavalesco já toma conta da atmosfera, dos sonhos, dos desejos de alegria e festa, especialmente de quem é pernambucano.

Neste caso, a trilha sonora – o frevo –, se espraia pelas ruas, ladeiras, desperta ansiedade nos foliões e inspiração nos artistas, sejam da capital ou de outras regiões do estado, como o Agreste, de onde surgem novas melodias e histórias a c(o/a)ntar.

Duas vozes agrestinas colocam no mundo, nesta quarta (4), um novo frevo. Chega às plataformas digitais “A Vida Inteira”, frevo de bloco interpretado por Revoredo e Gabi da Pele Preta. Garanhuns e Caruaru mostrando que frevo não é uma exclusividade da capital pernambucana.

Gravação

A canção é uma composição de Revoredo e Rogéria Dera. Ambos, artistas do canto e da composição. Ele, de Garanhuns. Ela, de Caruaru – terra natal também de Gabi da Pele Preta.

Dera compôs a melodia e Revoredo, a letra, o que reflete a tradição dos frevos de bloco, ou frevos líricos, que apresentam uma simbiose fina entre música e poesia.

Com produção de Revoredo e arranjos de Rafael Marques, a faixa conta com este último (bandolim/cavaco), Rodrigo Samico (violão/baixo), Alexandre Rodrigues (flautas/clarinete), Johann Brehmer (surdo/caixa/pandeiro) e Cacaio e Mayara Pera se juntando a Revoredo e Gabi no coro.

A música foi gravada no Palhoça Estúdio e na Muzak, com André Oliveira na mixagem e masterização.

“A Vida Inteira”

Apesar do ar lírico, da melodia doce sustentada pelas cordas - comum e essencial aos frevos de bloco -, “A Vida Inteira” conta uma história triste, que fica em suspenso.

Por se ancorar na poesia como elemento fundamental, a canção cumpre o seu papel como crônica de um tempo atual – neste ponto, segue o caminho inverso dos tradicionais frevos de bloco, que versam, saudosos, sobre tempos passados.

“A Vida Inteira” conta sobre o desaparecimento de Pedro da Silva, cidadão comum, trabalhador, como diz a canção, “gente da gente”, e é dividida em três atos: um, sob a ótica do narrador; dois, da mãe de Pedro; e 3, da comunidade em que ele vivia.

“É, acima de tudo, um frevo que escuta o povo. Uma música que transforma o cotidiano em poesia, a ausência em narrativa e o Carnaval em espaço de reflexão coletiva. Um frevo de bloco que confirma que, em Pernambuco, cantar também é uma forma de contar a história”, conta Revoredo.

Reverberando

A canção “A Vida Inteira” surgiu em meio aos encontros da Mostra Reverbo, coletivo de artistas pernambucanos que se debruçam com afinco sobre seus trabalhos autorais, reunindo subjetividades de vários Pernambucos, do Litoral ao Sertão.

A experiência vem funcionando como um laboratório aberto, onde cada criação carrega sotaques, paisagens e modos de sentir distintos, mas, em consonância.

Foi nesse terreno fértil, entre provocações criativas e celebração coletiva, que Revoredo e Rogéria Dera deram vida à parceria de “A Vida Inteira”, assim como outros frevos criados por outros integrantes da Reverbo e que foram apresentados ao público em dezembro de 2025, no Paço do Frevo.

Dessa safra que marca a parceria entre Revoredo e Rogéria Dera, além de “A Vida Inteira”, também foi escrito o frevo de rua “Prazer, Carnaval”, que ainda não está nas plataformas, mas aponta um repertório em ebulição pronto a ganhar o Carnaval e seguir além dele.

