Gabi da Pele Preta é homenageada na Mostra "Nas Cordas da Poesia" em Buíque, Agreste pernambucano
Gabi se apresentou com show na abertura da mostra, nesta quarta (25)
Se há 'música, literatura, oralidade, ancestralidade e saberes populares', há conexão com Gabi da Pele Preta, porque ela é destes e de outros fazeres artísticos em voz, presença e força.
Não à toa, ela foi a homenageada da Mostra nas Cordas da Poesia, em Buíque, Agreste de Pernambuco, que segue com o evento até este sábado (28) e sob os motes da diversidade e potência cultural da Região.
Na abertura do evento, nesta quarta (25), realizado pelo Sesc Ler Buíque, a artista caruaruense se fez presente no palco, o seu lugar de estar - e de ser.
O show, gratuito, tal qual a mostra, aconteceu na Praça Major França. Para Gabi, que integra o cast do Selo Studio Tear (@selostudiotear), chegar e ver o seu rosto em todos os lugares, não era um fato dimensionado por ela.
" (...) crianças ouvindo minhas músicas, os pais indo assistir o show na praça… os presentes, as cartinhas… eu realmente, não dimensionava. Passar pelo mesmo lugar de referência onde já passaram mulheres incríveis como Mocinha de Passira e Bia Marinho, acende a gente por dentro. Acende belezas", ressaltou Gabi, nome que faz ressoar a arte como expressão e manifesto.
A Mostra
Com shows, feira cultural e gastronômica, atividades que envolvem comunidades quilombolas, vivências e saraus, entre outras ações, a Mostra nas Cordas da Poesia foi idealizada para promover encontros diversos que passam pela música, pela poesia e por outras manifestações artísticas.
Promovido pelo Sesc Pernambuco e organizada pelo Sesc Ler Buíque, o evento reforça a importância das raízes culturais do Agreste e região, prezando pela cultura popular e contemplando o público com mestres e mestras que projetam a arte nordestina no compartilhar de seus saberes.
SERVIÇO
Mostra nas Cordas da Poesia
Quando: até sábado, 28 de novembro
Onde: Buíque, Agreste pernambucano
Acesso gratuito
Informações: @sescpe