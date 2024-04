A- A+

MÚSICA Gabi da Pele Preta reúne amigos para jam especial no Terra Café Bar Artista caruaruense, gestante de Vida, será festejada no espaço com o "Chá de Vida"; contribuições, no Sympla, a partir de R$ 25

Maio, mês das mães e, portanto, do amor e, portanto, da potência de Gabi da Pele Preta, 38, que deu/dará vida à Vida - primeira filha da artista caruaruense que há pouco mais de cinco meses pulsa em seu ventre e em breve 'desembarca' do lado de cá do mundo.

E para abraçar ao sublime deste enlace materno e afetivo, nesta segunda-feira (6) haverá música (das boas) compartilhada entre amigos e artistas, tais quais Gabi, pujantes.

Será no Terra Café Bar, que promove a primeira "Segunda do Amor" de maio dedicado ao "Chá do Amor", leia-se: "Chá de Vida" e/ou "Chá de Fraldas".

Por lá, além do casal Gabi da Pele Preta e Cacaio, o pai de Vida, PC Silva, Juliano Holanda, Mayra Clara, Isadora Melo e Larissa Lisboa integram uma Jam para felicitar o momento.

Mayara Pera, Una, Marcello Rangel, Flaira Ferro e Mazuli completam a excelência da noite - festiva e dedicada à mulher que há quase duas décadas ecoa seu canto e em breve trará à luz sua Vida, que "Virá, impávida, Pelo ventre, Pelos poros".

O acesso para o Chá da Vida se dará por meio de contribuições a partir de R$ 25 no Sympla.

Serviço

Chá da Vida, de Gabi da Pele Preta

Jam com PC Silva, Juliano Holanda, Larissa Lisboa e Flaira Ferro, entre outros nomes

Quando: Segunda-feira (6), a partir das 20h

Onde: Terra Café Bar

Contribuição a partir de R$ 25 no Sympla

Veja também

BELEZA Beatriz transforma o visual após o BBB 24; veja o resultado