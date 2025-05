Gabi da Pele Preta e Revoredo ditam o ritmo no Sudeste, a partir desta quarta-feira (14)

A- A+

Em meio a instrumentos e microfones do estúdio, Vida, aos oito meses, (já) respira a arte - desde sempre, impávida - da mãe, Gabi da Pele Preta.



Nos últimos dias, o ensaio da cantora caruaruense seguiu em polvorosa, junto a Revoredo, dois agrestinos, ele de Garanhuns, que se lançam a partir desta quarta (14) em palcos do Sudeste do País para a turnê “Encruzilhada Agreste”.



O projeto une música e poesia ressoados por duas das vozes mais pujantes da música pernambucana e que, graças a incentivos culturais como a Aldir Blanc e BNDES, chegam pela primeira vez a públicos e espaços diversos em São Paulo e no Rio de Janeiro.







Será a primeira viagem de ‘Vidinha’, uma das revoluções das tantas que povoam Gabi em seu fazer artístico e agora no acontecimento que é ser mãe.



Crédito: Cortesia

Para além de um “mero” ensaio, Vida seguirá também em viagem com o projeto, que formaliza uma parceria musical de pelo menos uma década entre Revoredo e Gabi da Pele Preta.



“Eu dirigi, produzi shows de Gabi, também já cantei com ela, mas não com um projeto assinado por nós dois”, conta ele, adiantando também que a turnê vai levar cancioneiros individuais de ambos, e músicas inéditas.

"Juntamos nossos repertórios e canções novas, propomos em um edital da Aldir Blanco e fomos contemplados”, complementa Alexandre Revoredo sobre o projeto nascido em 2022, nos 30 anos do Festival de Inverno de Garanhuns. Dali em diante, “Encruzilhada Agreste” seguiu em movimento.

Sudeste

Nesta quarta (14), a apresentação inaugural do projeto acontece no Itaú Cultural, em São Paulo. Será o primeiro de uma série de cinco shows que passam também pelo Rio de Janeiro, findando em 6 de junho.



Junto a Gabi e Revoredo estarão Efraim Rocha (contrabaixo), Betinho Lima (bateria), Nino Alves (percussão) e Zezinho da Sanfona (acordeon e teclado).

“Pela primeira vez, vamos com a banda completa e essa movimentação nos deixa muito felizes. São dois artistas do Agreste pernambucano mostrando nosso trabalho, poesia e sotaque”, gaba-se Revoredo.

Gabi também celebra a parceria, tida por ela como “sempre saudosa e nunca corriqueira”.







“É carregada de muitos significados. A gente surge nos mesmos cenários em épocas diferentes e aí depois se encontra e ele sempre foi essa pessoa boa de portas abertas para receber os projetos nos quais acredita”, ressalta a mãe de Vida.

Os shows

Hoje a apresentação acontece às 19h, no palco do Itaú Cultural, na avenida Paulista. “Encruzilhada Agreste” segue em São Paulo para apresentação no sábado (17) no CCSP.



Crédito: Cromo 35

A partir de 29 de maio é no Rio de Janeiro que a dupla chega para apresentação no Teatro BNDES - outro dos editais em que os pernambucanos foram contemplados.



E eles seguem em ares cariocas com shows em 4 e 6 de junho - respectivamente no Centro Carioca de Música e no Sesi Caxias.

Isaar

Também no Itaú Cultural, mas sob o fomento do Rumos Itaú Cultural, a cantora pernambucana Isaar sobe ao palco em São Paulo com o show “Tamboa”, em menção às relações ancestrais e afetivas com o instrumento tambor.

A apresentação, apesar de solo, e com repertório de composições autorais, leva a força e a inspiração de outras mulheres negras, como ela - mote incrementado pelo Rumos a partir de uma pesquisa sobre tambor realizada com artistas negras de Pernambuco, do Maranhão e de Minas Gerais.

SERVIÇO

Turnê “Encruzilhada Agreste”, de Gabi da Pele Preta e Revoredo

Quando: Quarta (14) e Sábado, 17 (São Paulo); 29 de maio e 4 e 6 de junho (Rio de Janeiro)

Informações: @gabidapelepreta e @revoredo

Isaar, com o show “Tamboa”

Quando: Quinta (!5), às 20h

Onde: Itaú Cultural (Av. Paulista)

Informações: @isaar_insta

