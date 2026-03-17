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AGENDA CULTURAL Gabi Holanda apresenta gratuitamente a palestra-performance "Ensaio sob.re o chão" O evento ocorre de forma gratuita no Mercado Eufrásio Barbosa e conta ainda com exibição do documentário "Pranto, pedra, promessa"

A palestra-performance "Ensaio sob.re o chão", da artista-pesquisadora Gabi Holanda propõe uma reflexão sobre a intersecção entre corpo, memória e territórios em conflito.

O evento ocorre de forma gratuita e com indicação livre neste final de semana (21 e 22), às 20h e 17h, respectivamente, no Teatro Fernando Santa Cruz do Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, em Olinda-PE.

A programação conta, ainda, com a exibição do documentário “Pranto, pedra, promessa", e terá acesso livre para todas as pessoas. O projeto tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), por meio de edital do Governo do Estado de Pernambuco.

Programação

Dias 21 e 22

- Palestra-performance "Ensaio sob.re o chão"

- Exibição do documentário “Pranto, pedra, promessa"

Entre os dias 31 de março e 03 de abril

- Encontro on-line para lançamento e debate sobre o processo de pesquisa

- Temporada de exibição do documentário no Canal do Youtube da artista

O encontro se configura como um espaço de troca e de reflexão entre a artista-pesquisadora e o público, sobre os bastidores da pesquisa e nos atravessamentos éticos, poéticos e políticos que sustentam todas as etapas do trabalho.

“A pesquisa dramatúrgica foi realizada a partir do diálogo com as comunidades envolvidas e dos laboratórios corporais realizados em cada lugar, considerando suas materialidades e as memórias dos territórios. A investigação corporal aproxima o centro do corpo do centro da Terra e investiga outros modos de habitar o chão, compreendido como lugar de disputa, mas também como sustentação, experimentando outros apoios para a dança”, define Gabi Holanda.

“Ensaio sobre o chão” é uma demonstração do processo da pesquisa "Quando o chão vira céu", uma dança feita de pedras, memórias e escutas. A cena atravessa conflitos vividos às margens do Rio Fragoso, em Olinda, e dos rios São Francisco e Pajeú, em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco.

Confira a sinopse do documentário

“Pranto, pedra, promessa” é um documentário construído em diálogo com o povo Tuxá Pajeú, em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco.

Misturando depoimentos de moradores, registros do território e cenas performativas realizadas com a comunidade, o filme revisita a memória da antiga cidade inundada pela construção da Barragem de Itaparica e os impactos duradouros desse deslocamento forçado.

Entre lembranças da água que subiu, promessas de progresso e novas ameaças que pairam sobre o território, como a instalação de um complexo com seis usinas nucleares, a obra revela as marcas da lógica desenvolvimentista sobre corpos, paisagens e modos de vida.

Entre pranto e resistência, o filme escuta as memórias que permanecem vivas e afirma a força de um povo que segue lutando por seu território.

SERVIÇO

Palestra-performance: Ensaio sob.re o chão

Exibição do documentário “Pranto, pedra, promessa”

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz, Mercado Eufrásio Barbosa – Varadouro, Olinda (PE)

Quando: 21 e 22 de março, às 20h e 17h respectivamente



*Com informações da assessoria

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