Gabi Holanda apresenta gratuitamente a palestra-performance "Ensaio sob.re o chão"
O evento ocorre de forma gratuita no Mercado Eufrásio Barbosa e conta ainda com exibição do documentário "Pranto, pedra, promessa"
A palestra-performance "Ensaio sob.re o chão", da artista-pesquisadora Gabi Holanda propõe uma reflexão sobre a intersecção entre corpo, memória e territórios em conflito.
O evento ocorre de forma gratuita e com indicação livre neste final de semana (21 e 22), às 20h e 17h, respectivamente, no Teatro Fernando Santa Cruz do Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, em Olinda-PE.
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A programação conta, ainda, com a exibição do documentário “Pranto, pedra, promessa", e terá acesso livre para todas as pessoas. O projeto tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), por meio de edital do Governo do Estado de Pernambuco.
Programação
Dias 21 e 22
- Palestra-performance "Ensaio sob.re o chão"
- Exibição do documentário “Pranto, pedra, promessa"
Entre os dias 31 de março e 03 de abril
- Encontro on-line para lançamento e debate sobre o processo de pesquisa
- Temporada de exibição do documentário no Canal do Youtube da artista
O encontro se configura como um espaço de troca e de reflexão entre a artista-pesquisadora e o público, sobre os bastidores da pesquisa e nos atravessamentos éticos, poéticos e políticos que sustentam todas as etapas do trabalho.
“A pesquisa dramatúrgica foi realizada a partir do diálogo com as comunidades envolvidas e dos laboratórios corporais realizados em cada lugar, considerando suas materialidades e as memórias dos territórios. A investigação corporal aproxima o centro do corpo do centro da Terra e investiga outros modos de habitar o chão, compreendido como lugar de disputa, mas também como sustentação, experimentando outros apoios para a dança”, define Gabi Holanda.
“Ensaio sobre o chão” é uma demonstração do processo da pesquisa "Quando o chão vira céu", uma dança feita de pedras, memórias e escutas. A cena atravessa conflitos vividos às margens do Rio Fragoso, em Olinda, e dos rios São Francisco e Pajeú, em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco.
Confira a sinopse do documentário
“Pranto, pedra, promessa” é um documentário construído em diálogo com o povo Tuxá Pajeú, em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco.
Misturando depoimentos de moradores, registros do território e cenas performativas realizadas com a comunidade, o filme revisita a memória da antiga cidade inundada pela construção da Barragem de Itaparica e os impactos duradouros desse deslocamento forçado.
Entre lembranças da água que subiu, promessas de progresso e novas ameaças que pairam sobre o território, como a instalação de um complexo com seis usinas nucleares, a obra revela as marcas da lógica desenvolvimentista sobre corpos, paisagens e modos de vida.
Entre pranto e resistência, o filme escuta as memórias que permanecem vivas e afirma a força de um povo que segue lutando por seu território.
SERVIÇO
Palestra-performance: Ensaio sob.re o chão
Exibição do documentário “Pranto, pedra, promessa”
Onde: Teatro Fernando Santa Cruz, Mercado Eufrásio Barbosa – Varadouro, Olinda (PE)
Quando: 21 e 22 de março, às 20h e 17h respectivamente
*Com informações da assessoria