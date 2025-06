Gabi Martins revele que levou "bolo" de Danilo Gentili duas vezes e apresentador manda indireta

A- A+

Gabi Martins, que participou do BBB 20, revelou que já levou “bolo” do apresentador Danilo Gentili. Segundo a cantora, o humorista chegou a marcar dois encontros românticos com ela, mas cancelou todas as vezes.

A revelação ocorreu no programa “Sabadou”, apresentado por Virginia Fonseca no SBT, exibido no último sábado (31). Segundo Gabi, o flerte com Gentili começou após ela ser convidada para participar do “The Noite”, programa dele.

Depois de trocarem mensagens virtuais, a conversa evoluiu e o apresentador convidou a cantora para conhecer a casa dele. “Ele queria fazer panqueca para mim na casa dele”, contou.



Ainda de acordo com Gabi, Danilo chegou a marcar a visita duas vezes, mas acabou desmarcando por motivos de saúde. Na primeira, ele alegou que estava com dor de cabeça e transferiu o compromisso para outra data.

“Quando chegou no outro dia, ele falou que estava passando mal, que estava vomitando. E assim levei um bolo do Danilo Gentili. E a gente parou de conversar”, explicou Martins.

Embora não tenha se pronunciado sobre o assunto, Danilo não deixou de alfinetar Gabi pela exposição. No último domingo (1º), ele compartilhou uma publicação na rede social X que critica a atitude da cantora.

“Se um simples 'bolo' ela já contou pra galera, imagine a vida a dois como seria”, diz o comentário repostado por Gentili em sua própria rede social.

