REDES SOCIAIS Gabi Prado publica por engano foto do filho e pede para seguidores não compartilharem; entenda A influenciadora recebeu ameaças de perfis anônimos contra o recém-nascido

A influenciadora Gabi Prado apareceu aos prantos nos stories do Instagram pedindo para os seguidores não compartilharem a foto do filho José Bento, que ela postou por engano, nesta quinta-feira (7). Ela e o marido, Thiago Gomes, decidiram não divulgar imagens do recém-nascido nas redes sociais, após receberem intimidações de perfis anônimos.

''Gente, por favor…não compartilhem foto do meu filho!'', expressou Gabi.

Gabi Prado queria atualizar a família do estado de saúde do bebê, através da funcionalidade de compartilhar apenas com a lista de amigos próximos do Instagram, mas acabou publicando com todos os usuários. A influenciadora ficou abalada com o erro e justificou a preocupação ao compartilhar as ameaças contra o filho, que nasceu no dia 19 de julho deste ano.

Dentre o conteúdo divulgado por Gabi, estão montagens com o emoji de caixão e mensagens intimidadoras contra ela, o marido e o filho. Em um dos prints é possível ver uma série de fotos de caixão com o nome ''Bento'' escrito pelo perfil intitulado de @caixao_bento. Prado confirmou ter feito boletins de ocorrência e contratado advogados para lidar com as ameaças, mas nada foi feito, segundo ela.

Confira o vídeo dela desabafando:

Horas depois, Gabi Prado retornou ao Instagram para esclarecer a situação. Ela comentou ter ficado angustiada e sensível por conta do período pós-parto, chamado de puerpério, que exige atenção à saúde física e mental da mãe. A influenciadora também defendeu a decisão feita por ela e o marido de não expor a imagem do bebê nas redes sociais por enquanto.

''Só me geraria mais dor de cabeça, medo, culpa e insegurança'', comentou Gabi Prado.

