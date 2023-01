A- A+

BBB23 Gabriel é incentivado por brothers a pedir desculpas no ao vivo no programa Brother foi advertido por Tadeu Schmidt por tratamento dado à Bruna Griphao, com quem manteve affair na casa

Após ter sido chamado à atenção pelo apresentador Tadeu Schimdt neste domingo (22), antes da formação do primeiro paredão da edição, pela postura agressiva com Bruna Griphao, com quem manteve um affair na casa, o paulista Gabriel tem sido aconselhado por alguns brothers a pedir desculpas no ao vivo do programa desta segunda-feira (23).



O alagoano Bruno, a participante da Casa de Vidro, Paula, e MC Guimê em conversa com Gabriel, sugeriram uma fala do brother antes da dinâmica da noite que, seguindo a praxe do reality, deve ser mais um Jogo da Discórdia.







MC Guimê e Gabriel

Veja também

BBB23 Saiba quais foram os convidados de Bruna Griphao e Larissa para o primeiro Cinema do Líder