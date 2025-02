A- A+

Gabriel foi eliminado no Big Brother Brasil 2025 nesta terça-feira (11), com 48,81%. Por uma diferença pequena, o modelo e promotor de eventos recebeu mais votos para sair do programa do que Vitória, que ficou com 42,88%, e Aline, com 8,31%.

Em seu discurso de anúncio, Tadeu Schmidt contou uma história da mitologia grega para mandar uma mensagem aos brothers e sisters. “É curioso como há mais de 2 mil anos o ser humano preza a coragem e despreza a apatia”, comentou.



O apresentador classificou a votação como “curiosa”. De acordo com ele, o resultado veio mudando desde o domingo. Ele ainda destacou que o eliminado teve chances de protagonizar o programa, mas não soube aproveitar.

Quem é Gabriel?

De São Paulo, Gabriel Yoshimoto tem 30 anos e entrou no reality ao lado de Maike, seu amigo desde os 13. Ex-atleta, ele já nadou no Corinthians e chegou a treinar com nomes como César Cielo e Thiago Pereira.

Como foi formado o Paredão?

No quarto Paredão do BBB 25, Aline foi indicada pelo Líder, João Gabriel. Vitória, Gabriel e Diogo Almeida foram os mais votados no Confessionário. O ator, no entanto, conseguiu se salvar graças à Prova Bate-Volta.



