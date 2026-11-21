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LUTO Gabriel Félix e Isabelle Abreu planejavam casamento no quintal de casa; relembre história de amor Casal se conheceu pela internet durante a pandemia, teve uma filha e ficou noivo durante viagem à Itália; influenciador morreu aos 29 anos

O casamento seria no quintal de casa. Não de uma casa qualquer, mas daquela que Gabriel Félix e Isabelle Abreu planejavam construir juntos, num terreno comprado em abril deste ano.



A ideia era reunir familiares e amigos para celebrar uma história de amor iniciada pela internet, durante a pandemia, e que já havia rendido uma filha, viagens e uma vida compartilhada diante de milhões de seguidores.



Os planos, porém, foram interrompidos pela morte do influenciador digital, aos 29 anos, na noite de quinta-feira (19), após passar mal enquanto jogava futebol.

Segundo a assessoria de imprensa de Gabriel, ele foi imediatamente socorrido, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi esclarecida. O mineiro deixa a noiva, também influenciadora digital, conhecida nas redes sociais como Xsbel, e a filha Amelie, de 3 anos.

A história dos dois começou em 2020, quando o mundo vivia sob as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Gabriel morava em Uberaba, Minas Gerais, enquanto Isabelle estava em Juazeiro do Norte, no Ceará. Apresentados por um amigo em comum, começaram a conversar pelas redes sociais. A amizade logo se transformou em romance, embora a distância e as circunstâncias sanitárias impedissem um encontro presencial.

Esse encontro só aconteceria em fevereiro de 2021, em São Paulo, onde Isabelle trabalhava como modelo. A partir dali, os dois passaram a dividir não apenas o mesmo endereço, mas também parte de suas vidas com um público cada vez maior. Os vídeos bem-humorados, as viagens e as brincadeiras domésticas transformaram o casal em personagens familiares para milhões de seguidores.

Em outubro de 2023, nasceu Amelie. A menina passou a ocupar um lugar central nas publicações dos pais, sobretudo nas de Gabriel, que frequentemente compartilhava descobertas e reflexões sobre a paternidade. Na tarde de quinta-feira, poucas horas antes de morrer, ele publicou uma imagem da filha brincando num balanço, acompanhada de uma declaração: "Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'... Que doideira a vida."

Um pedido de casamento inspirado na fantasia

Em julho de 2025, durante uma viagem às Dolomitas, cadeia de montanhas no norte da Itália, Gabriel decidiu transformar em realidade outro antigo desejo: pedir Isabelle em casamento. A surpresa foi preparada com antecedência e reuniu referências de dois universos de fantasia que faziam parte da história do casal, os filmes do Studio Ghibli e a saga "O Senhor dos Anéis", baseada nos livros de J.R.R. Tolkien.

Num vídeo compartilhado à época, o influenciador contou que a ideia de se casar com Isabelle era anterior até mesmo ao primeiro encontro dos dois. "Desde quando eu conheci a Isabelle, e não era nem pessoalmente, eu já sonhava em pedir ela em casamento", recordou.

A escolha da aliança também tinha uma história particular. Gabriel se lembrava de uma conversa em que Isabelle havia manifestado o desejo de ganhar um anel élfico, semelhante aos que aparecem no universo fantástico de Tolkien. Guardou a informação e fez dela uma das inspirações para o pedido.

A resposta foi sim. E, com o noivado oficializado, começaram a ganhar forma os preparativos para a cerimônia. Em abril de 2026, o casal anunciou a compra de um terreno onde pretendia construir a nova casa da família. O plano era realizar a festa no próprio quintal, cercado pelas pessoas que haviam acompanhado aquela trajetória.

"Estamos muito empolgados com todo esse comecinho, e não vemos a hora de casar no nosso quintal do jeito que sempre sonhamos", escreveu Isabelle, em julho.

'O amor da minha vida'

Na manhã de sexta-feira (20), foi Isabelle quem anunciou aos seguidores a morte do companheiro. Ainda sem compreender o que havia acontecido, a influenciadora pediu orações e respeito à privacidade da família.

"Oi, pessoal, infelizmente a notícia é verdadeira. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas o Gabriel faleceu ontem à noite. Peço que orem por ele, peço que clamem a Deus pra que o receba com muito amor. Eu tô sem chão, eu não sei o que fazer, eu não sei", escreveu.

Mais tarde, numa homenagem, voltou às lembranças da vida construída com Gabriel e falou sobre a filha que tiveram juntos. "O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história."

A morte também provocou uma série de manifestações de amigos e admiradores. Um deles, Wangler Bastos, relatou ter conversado com Gabriel poucas horas antes de receber a notícia. "Às 20h30 a gente tava combinando de se encontrar esse final de semana. Às 23h30 recebo mensagem pedindo pra ir pra sua casa porque tinha acontecido o pior... Como tudo mudou tão rápido, moleque?", escreveu.

Para Isabelle, o futuro que os dois imaginavam juntos deu lugar a perguntas ainda sem resposta. "Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está."

Na despedida, a influenciadora digital pediu tempo para enfrentar a perda e agradeceu o carinho que a família vinha recebendo. "Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor."

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