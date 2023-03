Gabriel Leone viverá Ayrton Senna em minissérie da Netflix

A- A+

A Netflix anunciou que o ator Gabriel Leone viverá Ayrton Senna na minissérie ficcional "Senna", baseada na vida do piloto brasileiro de Fórmula 1. O anúncio veio em celebração ao aniversário do automobilista, que completaria 63 anos nesta terça-feira (21).

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, afirma Leone. "Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então”, pontuou.

A obra é uma realização da produtora audiovisual Gullane, e conta com a participação ativa da família do piloto nos bastidores. O comando é do cineasta Vicente Amorim, que também assina a direção ao lado de Julia Rezende. Segundo a Netflix, as filmagens começam em breve.

Através de seis episódios, "Senna" mostrará a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas do tricampeão de Fórmula 1, partindo do começo de sua carreira automobilística, quando se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

