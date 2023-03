Gabriel leva mais um fora de Bruna durante Festa do Líder: "Já conversamos sobre isso"

A- A+

Gabriel, mais uma vez, se declarou para Bruna Griphao durante a Festa do Líder, na madrugada desta quinta (23) no BBB 23. E mais uma vez ela deu uma invertida no brother. "Você me acha uma gata sorrateira, né?", perguntou Bruna. "Se eu te responder (...) Eu tenho vergonha", respondeu Gabriel.

Bruna logo pergunta o motivo dele sentir vergonha. "Quer que eu seja sincero?", questionou o brother. Bruna: "Ai, meu Deus. Quero". "Você não aguenta. E se eu te falar que eu chegaria em você agora?", perguntou Gabriel. "Nós já conversamos sobre isso", reabteu a atriz.

Na sequência, eles falaram sobre a Casa do Reencontro. Bruna perguntou quem o brother gostaria que retornasse ao game, ou se ele teria medo de algum participante entrar. Ela afirmou: "Eu tenho medo de alguém que gosto muito entrar".

"Eu tenho medo de perder você", rebateu Gabriel. Mais tarde, já no sofá da sala, enquanto recebia carinho de Gabriel, Bruna disse ao ator: "Eu não quero ser escrota com você. Te amo e você é um alívio aqui pra mim. Mas não quero passar sinais errados. Você consegue ser meu amigo mesmo assim?", finalizou ela.

