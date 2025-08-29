A- A+

Famosos Gabriel Medina assume namoro com influenciadora Isabella Arantes, ex de Zé Felipe Surfista compartilhou um registro com a modelo e ex-bailarina do Domingão do Faustão em suas redes sociais

O surfista Gabriel Medina, de 31 anos, assumiu o romance com a influenciadora Isabella Arantes, de 28, com um registro postado nessa quinta-feira (28) em seu perfil no Instagram.

A influencer, que é bailarina e modelo, também compartilhou uma foto com o tricampeão mundial de surfe pouco tempo depois.





O romance do novo casal já tinha sido alvo de boatos, após terem publicado fotos nos mesmos lugares durante uma viagem de férias na Península de Maraú, no litoral da Bahia.

Isabella já foi noiva do cantor Zé Felipe, de 27 anos, em 2019. O compromisso com o filho do também cantor Leonardo chegou ao fim no mesmo ano, pouco antes de ele assumir o relacionamento com Virgínia Fonseca, influenciadora de 26 anos.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Isabella Arantes foi integrante do balé do “Domingão do Faustão”, da TV Globo, e atualmente faz parte do elenco do Domingo Legal, no SBT, como assistente de palco.





Em 2025, a nova namorada de Gabriel Medina foi musa da escola de samba Salgueiro durante o carnaval do Rio de Janeiro. Ela também possui uma marca de biquíni e compartilha a sua rotina no Instagram com dicas de moda e estilo de vida.

Fora das águas por mais de quatro meses, Medina deve voltar a competir em abril de 2026, durante a etapa de Bells Beach, na Austrália. Ele segue se recuperando após uma cirurgia no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

