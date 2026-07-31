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FAMOSOS Gabriel Medina confirma gravidez de Isabella Arantes durante casamento; saiba o sexo do bebê Gabriel Medina e Isabella Arantes assumiram publicamente o relacionamento em agosto de 2025

Gabriel Medina escolheu um dos momentos mais marcantes de sua vida para compartilhar outra grande notícia. Durante os votos de casamento com a influenciadora e modelo Isabella Arantes, o tricampeão mundial de surfe confirmou que será pai pela primeira vez, surpreendendo familiares e amigos presentes na cerimônia realizada na noite de quinta-feira, 30, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

A revelação aconteceu no altar, enquanto o atleta fazia uma declaração para a esposa. Sem anunciar previamente a gestação nas redes sociais, Medina contou que o casal espera um bebê, provocando aplausos e emoção entre os convidados. A notícia também colocou fim aos rumores que circulavam havia alguns dias sobre uma possível gravidez de Isabella.

Em um dos trechos mais emocionantes da cerimônia, Gabriel Medina agradeceu pelos momentos vividos ao lado da companheira e revelou a novidade.

"Você sempre me surpreende com esses presentes da vida. Deus nos deu o maior deles, nosso filho. Tem amigo que está descobrindo agora, mas vamos embora", declarou o surfista.

Vídeos do momento rapidamente repercutiram nas redes sociais, mostrando a reação de surpresa dos convidados, que celebraram a notícia com aplausos.

É menino ou menina?

Embora o casal ainda não tenha anunciado publicamente o sexo do bebê nas redes sociais, Gabriel Medina revelou a informação com exclusividade ao jornalista Leo Dias. Segundo o surfista, ele e Isabella Arantes estão à espera de um menino, que deverá se chamar Gael.

Até o momento, os futuros papais ainda não divulgaram detalhes sobre o tempo de gestação ou a previsão de nascimento do primeiro filho.

Casamento ocorreu apenas 20 dias após o noivado

A cerimônia foi realizada em clima intimista, reunindo apenas familiares e amigos próximos na Praia de Paúba, em São Sebastião Entre os convidados estavam o jogador Neymar e Bruna Biancardi

O casamento ocorreu apenas 20 dias após o pedido de noivado, feito por Medina durante uma viagem a Lisboa, em Portugal. Antes da celebração religiosa, os dois já haviam oficializado a união civil.

Gabriel Medina e Isabella Arantes assumiram publicamente o relacionamento em agosto de 2025 e, desde então, passaram a compartilhar momentos da rotina a dois nas redes sociais.

Declaração de Isabella

Após a cerimônia, Isabella também celebrou o novo momento da vida do casal em uma publicação nas redes sociais.

"Hoje damos início a uma nova fase das nossas vidas. Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas, e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos", escreveu.

A mensagem foi compartilhada poucas horas depois da cerimônia e recebeu milhares de comentários de fãs e amigos parabenizando o casal.

Pegadinha confundiu fãs no passado

A confirmação da gravidez também relembrou um episódio que confundiu os seguidores de Medina no ano passado. Na ocasião, o surfista publicou a imagem de um ultrassom, levando muitos fãs a acreditarem que Isabella estava grávida.

Pouco depois, porém, ele esclareceu que a publicação fazia parte da divulgação da marca infantil Medininha Oficial, inspirada em sua trajetória no esporte, e que não tinha qualquer relação com uma gestação.

Agora, meses depois da brincadeira, a notícia se tornou realidade. Com o anúncio feito durante os votos de casamento, Gabriel Medina e Isabella Arantes iniciam oficialmente uma nova etapa da vida, celebrando ao mesmo tempo a união e a chegada do primeiro filho.

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