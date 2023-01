A- A+

BBB 23 Gabriel para Bruna Griphao: 'Você é minha melhor companhia' Atriz se reaproximou do crush e os dois conversaram sobre o jogo

No jardim da casa depois do banho de piscina, Bruna Griphao se aproximou e sentou ao lado de Gabriel, que estava deitado. Isolado no jogo, el aentão aproveitou para fazer carinho em Bruna e dizer que ela é sua melhor companhia, apesar de nos últimos dias ser a única.

Gabriel sondou com Bruna sobre a conversa que ela estava participando com os outros confindos na piscina. "Que foi? O que você tá pensando?", indagou.

"Você tá bem?", pergunta Bruna. Em seguida, os dois conversaram sobre opções para dar o Monstro caso vençam a Prova do Anjo, e sobre o distanciamento do modelo com o resto dos participantes.





