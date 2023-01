Gabriel Pitta é a nova estrela da Balmain

Natural de Salvador, Gabriel Pitta foi eleito como rosto da nova campanha mundial da Balmain. Emoldurando a linha de joias da maison francesa, o neotop baiano vem despontando no mercado internacional.

Antes do sucesso como modelo, Gabriel ajudava a mãe a preparar e vender salgados, doces, pães e bolos.

"Desde pequeno eu ajudava minha mãe com este trabalho. Fazíamos tudo em casa, no bairro do Engenho Velho da Federação. Era uma forma de engordar a renda familiar", relembra.