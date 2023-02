Gabriel Santana fala sobre bissexualidade e repercute nas redes: 'Me assumi aqui dentro'

A- A+

Durante a Festa do Líder do BBB 23, em conversa com Paula, Gabriel fez uma confissão sobre sua sexualidade. O brother disse que assumiu bissexual dentro do programa, para a surpresa da companheira de confinamento.

Após ele revelar ter se assumido publicamente sobre a bissexualidade no programa, Paula se surpeendeu. "Tá falando sério, Gabriel?"perguntou. "Sim! E a bissexualidade masculina é muito invisibilizada"

"O bissexual homem é sempre visto como gay. Já a mulher bissexual é sexualizada. Então isso me gera gatilhos. Quando eu faço uma coisa aqui, fico lutando com outras mil coisas na minha cabeça", explicou Gabriel.

