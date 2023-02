Gabriel Santana faz corte "calvão de cria" no BBB 23; entenda o visual que faz sucesso na internet

A- A+

Gabriel Santana conseguiu escapar do Paredão, no BBB 23, nesta terça-feira (7). Cumprindo uma promessa, o ator resolveu mudar o visual e aderiu ao "calvão de cria”, corte de cabelo que viralizou nas redes sociais.

O estilo simula a calvície, raspando a parte de cima da cabeça, mas preservando o cabelo nas laterais e na parte de trás. A moda surgiu no começo de 2022, em uma barbearia de Três Passos, cidade no Rio Grande do Sul.

A ideia surgiu como uma brincadeira entre amigos e acabou fazendo sucesso na internet. Na época, Márcio Campos, dono da barbearia onde o corte nasceu, explicou ao Gshow a origem do nome.



“Ficamos comentando, 'é o calvão, é o calvão'. E, quando fui postar à noite, coloquei calvão 'de cria', porque é uma gíria da gurizada aqui de Três Passos", disse.

No BBB, Gabriel optou por raspar a parte central do cabelo, com a ajuda de Cezar Black. Há ainda outra versão do “calvão de cria”, que consiste em raspar as "entradas" do cabelo.

