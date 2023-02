A- A+

bbb 23 Gabriel Santana reclama de atitudes de Fred Nicácio: "Me cortando o tempo inteiro" Os brothers se reuníram no Quarto do Líder, na madrugada desta sexta (24)

A Líder Sarah Aline escolheu Gabriel Santana e Fred Nicácio para fazer parte do seu VIP e, durante a madrugada desta sexta (24), eles ficaram no Quarto do Líder teorizando os rumos do jogo. Durante a conversa, o brother repreendeu o médico.

"Você está me cortando o tempo inteiro, Fred! Você sempre diz que você ouve muito, mas às vezes você não exercita sua escuta ativa", disse Gabriel, que continuou com o desabafo: "Você é uma pessoa que sempre diz que ouve os outros, mas muitas vezes você não deixa os outros concluírem os pensamentos deles". Em seguida, Fred Nicácio se desculpou com o participante.

