bbb 23 Gabriel Santana se declara para Bruna Griphao e leva fora da sister Os dois conversaram bastante durante a Festa do Líder Guimê

Gabriel Santana decidiu se declarar para Bruna Griphao durante a Festa do Líder Guimê no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira (16). O ator disse que "cansou de fingir" o que sentia pela atriz, no entanto, o sentimento não foi retribuído.

"Por você eu tenho um carinho muito singular. Mas você também sabe tudo que eu vivi aqui", disse Bruna. "Bruninha?", questinou Gabriel. Bruna tenta se esquivar: "Gabriel. Caralh*, Gabriel". "Eu só cansei de fingir para mim que eu não sinto isso", respondeu o brother. Na sequência, Bruna disse que o brother sabia o que ela já tinha vivido lá dentro — lembrando do relacionamento conturbado que ela viveu com Gabriel Fop.

