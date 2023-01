Gabriel volta a falar do cabelo de Bruno e acrescenta: "parece o Garfield". Veja o vídeo

A- A+

Mais uma vez, Gabriel Fop comentou sobre a aparência de Bruno Nogueira na casa do BBB 23. Durante conversa na piscina, na tarde desta terça (31), o modelo voltou a comparar o cabelo do brother ao gramado. Mas, desta vez, também falou sobre o corpo do participante, dizendo que era parecido com o do personagem Garfield - o gato conhecido por comer demais e dormir.





“E o Bruno que parece o Garfield de tão gordo”, afirmou Fop. “E tu tá como? Se acha o malhado, né”, respondeu o brother.

gabriel marmito: "e o bruno que parece o garfield de tão gordo.."



MANOOOO?????? pic.twitter.com/oRQ1x2egVu — zoe st james (@tuitazoe) January 31, 2023

Depois de Ricardo falar que o cabelo de Bruno estava cheio de falhas, Gabriel continuou: “O cabelo do Bruno é igual isso aqui, ó. Passa a mão aqui, Black”, disse, passando a mão na grama.

