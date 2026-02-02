A- A+

BELEZA Representando o Sergipe, Gabriela Botelho conquista o Miss Brasil Mundo 2026 A modelo e empresária deve disputar etapa internacional do concurso em data ainda não definida

A empresária e modelo Gabriela Botelho, de 25 anos, venceu a 64ª edição do Miss Brasil Mundo. O título foi conquistado neste sábado (31), em cerimônia realizada no Distrito Federal.

Embora seja natural de Minas Gerais, a campeã representou o estado de Sergipe no concurso. Completaram o pódio Maria Cecília Nóbrega, do Pará, em segundo lugar, e Carolina Faria, do Rio de Janeiro, na terceira posição.

Durante seu discurso, Gabriela revelou que essa foi sua quarta tentativa de obter a coroa. Em 2021, ela conquistou a terceira posição. Ela disputará o Miss Mundo 2026, ainda sem data definida.



A nova Miss Brasil Mundo tem formação acadêmica em administração e design de moda. Ela iniciou a carreira de modelo aos 4 anos de idade e é dona de uma marca feminina especializada em moda praia.

Veja também