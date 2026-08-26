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FAMOSOS Gabriela Duarte bate boca com atriz e ironiza críticas à Regina Duarte: "Adorando o hiperfoco" Discussão começou após Mika Lins elogiar entrevista recente das atrizes, sendo rebatida de forma irônica

Em meio ao alvoroço nas redes sociais em torno de Regina Duarte e Gabriela, a filha tem rebatido críticas feitas pela atriz Mika Lins à artista veterana pelos seus posicionamentos políticos. As duas artistas trocaram provocações nos comentários de publicações sobre uma entrevista da dupla ao jornal Folha de S.Paulo, divulgada na última quinta-feira (20).

A repercussão se deve, por óbvio, às declarações da artista sobre sua passagem pelo governo de Jair Bolsonaro.

Ao falar sobre o tema, Mika elogiou a entrevista em uma publicação e classificou o material como uma “obra prima do jornalismo”. Gabriela respondeu ao comentário: “A peça é boa tambem! Venham”, em referência a “A filha da...”, comédia em que mãe e filha estão juntas no palco, em São Paulo.

Em outra postagem, Mika voltou a mencionar a entrevista, usando um texto que afirmava que a abordagem feita em tal publicação havia sido precisa. Gabriela, então, escreveu: “Adorando o hiperfoco. Mikaaa, linda”.

A atriz contestou: “Isso não é hiperfoco, é memória”, disse, citando uma outra entrevista de Regina, quando ainda era secretária de cultura do governo de Bolsonaro, durante a pandemia de coronavírus. Gabriela voltou a responder: “Fica a vontade Mika. O seu ódio e a sua obsessão falam mais sobre você do que sobre nós”.

Mika rebateu novamente: “Eu sempre defendi publicamente que se devia separar o que Regina pensa do que você pensa. Talvez estivesse errada. Você acha que a imprensa deve ser comandada, que política é separada do teatro. (…) Você que está vindo atrás de mim, comentando num Instagram que é meu e onde posto o que bem entender. A entrevista foi o reflexo do despreparo de vocês para responder”.

‘A gente não quer falar sobre isso’

Na entrevista à Folha, Regina foi questionada sobre sua participação no governo Bolsonaro. Gabriela tentou evitar que a mãe falasse sobre política: “Não, a gente não vai falar sobre isso”.

Regina, porém, afirmou que não sofreu consequências por ter ocupado a Secretaria Especial da Cultura durante 74 dias, entre março e maio de 2020. “Não teve custo nenhum. Saí de lá depois de 74 dias, voltei para minha vida e segui magnificamente bem”, declarou. Ao ser perguntada sobre a possibilidade de assumir novamente um cargo público, ela respondeu que não aceitaria, afirmando que, caso contrário, teria permanecido mais tempo no governo para “proporcionar alguma coisa para a classe artística, para o povo brasileiro”.

Gabriela interrompeu a mãe mais uma vez: “Não responde, para de querer responder”. Regina retrucou: “Não aguento, Gabi”, e ouviu da filha: “Aguenta, você é adulta”.

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