A- A+

FAMOSOS Gabriela Duarte cita afastamento da mãe em busca por autonomia: "Me recuso ser a mesma pessoa" Atriz detalha decisão de se afastar da figura materna, a também atriz Regina Duarte, para não ficar associada sempre a ela

A atriz Gabriela Duarte detalhou uma decisão importante que tomou na carreira, há pouco menos de três décadas, depois de protagonizar a novela " Por amor" (1997) ao lado da mãe, a também atriz Regina Duarte. Contrariando pessoas próximas, inclusive a própria família, ela preferiu recusar trabalhos que a associassem à figura materna. Após o sucesso da novela de Manoel Carlos — em que ambas interpretavam mãe e filha —, as duas receberam propostas semelhantes para atuarem juntas novamente. Gabriela, porém, não via sentido em bater sempre na mesma tecla.

Em entrevista ao podcast "Menotalks", Gabriela disse que se incomodava com o fato de a dupla mãe e filha "ter colado demais". "Eu não gosto disso. Não gostava mais da ideia de que éramos uma dupla inseparável. E aí as pessoas depois não conseguiriam mais me ver sem estar colada a ela. E ela já tinha a trajetória dela: já tinha feito um caminho enorme, maravilhoso, incrível. E eu, não! E isso começou a me incomodar real, de verdade. Comecei a falar: 'Não quero'."

À época, a atriz, hoje com 52 anos, ouviu colegas a repreenderem. Muitos questionavam se ela não tinha "medo" que sua carreira acabasse. "E eu falava: 'Não, eu não tenho medo'. E dizia: 'Agora eu vou descascar essa cebola até ver o que tem lá dentro, lá embaixo'. Sou ariana com ascendente em escorpião... E aí eu amarguei. Não foi fácil. E eu pensava: 'É, realmente, está acontecendo aquilo que me disseram que talvez acontecesse. E eu tive medo".

Gabriela ressalta que tentou, até onde pôde, não ter uma conversa sobre o tema com a mãe, que se sentia bem ao lado da filha no ambiente de trabalho. "Imagina a quantidade de cumplicidade que você tem com aquela pessoa. É muito bom", relembra Gabriela. "Mas virou um lugar confortável. E, para mim, começou a ficar muito ruim".

A atriz conta que começou a se sentir confusa depois de protagonizar a minissérie "Chiquinha Gonzaga" (1999), na esteira do sucesso de "Por amor". Na produção sobre a musicista abolicionista, ela e a mãe interpretavam a mesma personagem em diferentes fases. Em seguida, com ela revelou, apareceu a possibilidade de as atrizes novamente estrelarem uma novela como mãe e filha, sendo que esta última seria uma vilã. O trabalho, no entanto, não foi para frente.

Na sequência, ainda em 1999, as duas dividiram o palco na peça "Honra", com texto da australiana Joanna Murray-Smith. A montagem deu certo — permaneceu três anos em cartaz. Nos anos seguintes, vieram, então, novos convites para trabalhos com as duas juntas na TV. Foi, então, que Gabriela chamou a mãe para conversar e dizer que queria se descolar dela. "E ela não gostou", repassa a atriz, ao relembrar o papo que teve naquele período.

"Minha mãe é a pessoa que me deu a vida. Mas sempre sabia que eu tinha o direito de não querer ser a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa que ela. Eu me recuso a ser a mesma pessoa que ela", desabafou Gabriela. "As minhas ideias vêm disso, a minha forma de me colocar politicamente, algo que eu não exponho tanto assim, a forma como eu olho para os meus filhos...", continuou ela.

Gabriela reconhece que, até hoje, é cobrada pelas questões da mãe. "E vou ser sempre cobrada. E aí você se pergunta: 'Mas adiantou tudo isso de ter cortado o cordão umbilical?'. Para mim, adiantou! Isso é o mais importante. Foi um ciclo que se fechou. Jamais passou pela minha cabeça negar e renegar. Mas não me sinto mais obrigada a compartilhar das mesmas ideias e andar juntinhas, como se fôssemos uma duplinha dinâmica e inseparável."

Veja também