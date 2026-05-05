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FAMOSOS Gabriela Duarte desabafa sobre rompimento profissional com Regina Duarte; confira Atriz contou que se afastou da mãe em muitos sentidos, tanto no trabalho como sobre posicionamentos políticos

Em entrevista ao podcast MenoTalks, a atriz Gabriela Duarte deu detalhes sobre as dificuldades enfrentadas no relacionamento com a mãe, Regina Duarte. Segundo ela, um dos principais motivos para o afastamento foi o desejo de ter mais independência e autonomia em sua carreira.

“Sempre soube que queria mais, e não era para o público, não era para ninguém. Era para mim. Tomei uma atitude complicada, teve uma hora que pensei: ‘estão me chamando para trabalhar demais com a minha mãe’, essa dupla colou demais. A gente está colada como profissionais, e não quero isso”, comentou.

A decisão gerou desconforto com a mãe e comentários de que sua carreira poderia acabar.

“Eu ouvia as pessoas dizendo: ‘cuidado, sua carreira vai acabar’ e ‘você não tem medo?’. Muito pelo contrário, eu falava: ‘não tenho medo, agora vou descascar essa cebola até chegar lá embaixo. Quero ver o que tem’”, disse.

Ainda durante a entrevista, a atriz contou que atualmente se afastou da mãe em muitos sentidos, tanto no trabalho como sobre posicionamentos políticos, desde que Regina Duarte ocupou a Secretaria Especial de Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), em março de 2020, sendo uma das grandes defensoras do ex-presidente dentro da classe artística.

“Não me sinto mais obrigada a compartilhar as mesmas ideias, andar juntinhas como se fôssemos aquela duplinha dinâmica inseparável”, desabafou Gabriela.

A atriz revelou que tentou evitar ao máximo debater sobre o assunto com a mãe, mas após refletir concluiu que a conversa tinha se tornado inevitável.

“Tentei ao máximo não ter essa conversa clara e aberta, porque sentia que para ela estava tudo tão bem, tão certo, tão confortável”, disse.

A tentativa de diálogo não foi recebida de forma positiva pela veterana, o que aumentou o afastamento.

“Tive a conversa com ela, e ela não gostou. Não tiro a razão, mas quem dorme comigo, toma banho comigo, e convive 24 horas comigo? Eu. Então quem tem que estar feliz?”, afirmou.

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