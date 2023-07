Gabriela Prioli recebe proposta de Deborah Secco e diz: 'Estou pensando"

A- A+

Durante o programa Saia Justa (GNT), desta quarta (12), a advogada e apresentadora Gabriela Prioli, 37 anos, tornou pública uma proposta que recebeu de Deborah Secco, 43 anos. A atriz sugeriu a Prioli sair com mulheres. A advogada confessou que nunca fez isso, no que Deborah respondeu que, caso ela quisesse, estaria disponível.



"Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando. Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí'. Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", disse no programa.

