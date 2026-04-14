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BBB 26 Gabriela Saporito, a "Panquequinha", é a 15ª eliminada do BBB 26 com 64,12% dos votos O Paredão desta terça-feira (14) foi formado pela doceira paulista, Ana Paula Renault e Juliano Floss

Gabriela Saporito foi a décima quinta eliminada do Big Brother Brasil 26.

Nesta terça-feira (14), a doceira paulista disputou o 16° Paredão com Ana Paula Renault e Juliano Floss, encerrando a participação com 64,12% da média dos votos para sair da casa mais vigiada do Brasil.

A Pipoca, de 21 anos, estava pela terceira vez na berlinda, mas não obteve sucesso em conseguir a preferência do público contra a Veterana e o Camarote.

Na votação, Juliano Floss ficou na segunda posição, com 29,24%, enquanto Ana Paula foi a menos votada do Paredão Triplo, com apenas 6,64% da média dos votos.

Trajetória

Gabriela Saporito entrou na casa do BBB 26 como uma das últimas resistentes do Quarto Branco, depois que o público escolheu Milena como a representante feminina da Casa de Vidro Sudeste.

Curiosamente, a vendedora ambulante e estudante de Psicologia foi eliminada em um Paredão formado por dois aliados da Pipoca mineira.

Na casa do BBB 26, Gabi criou alianças voláteis, salvo sua amizade com Chaiany, que garantiu à paulista uma imunidade, gerando um grande burburinho no grupo de Ana Paula e Babu e, consequentemente, uma das origens do rompimento entre os dois veteranos. A sister deixou o programa sem nenhuma liderança, contudo, venceu uma Prova do Anjo.

A participação de Gabriela também foi marcada por um apelido. Fora da casa mais vigiada do Brasil, a sister começou a ser chamada de ''panquequinha'', virando um dos bordões e memes desta edição.

A alcunha de Gabi viralizou após a doceira falar, com voz infantilizada, que faria uma "panquequinha de banana" na cozinha.

Ana Paula Renault, Jordana, Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena estão garantidos no Top 5 do BBB 26 e disputam o prêmio de R$ 5 milhões, além do apartamento que será entregue aos finalistas. Ainda nesta terça-feira (14), os participantes disputam uma Prova do Líder.

Como foi a formação do 16° Paredão do BBB 26

A formação do Paredão iniciou no último domingo (12). A Líder Jordana indicou Ana Paula e, em seguida, como consequência da dinâmica "Sonho do Poder", ela também escolheu Juliano Floss para a berlinda.

No confessionário, Gabriela foi a mais votada pela casa do BBB 26, com quatro votos (Ana Paula Renault, Juliano Floss, Leandro Boneco e Milena), completando o Paredão Triplo, sem Prova Bate e Volta.

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