literatura Gabriela Uchôa estreia na poesia com "Como conchas na areia" O livro da jovem escritora reúne 105 poemas e será lançado nesta sexta (25), às 18h30, no Capi Gastrobar, bairro das Graças

Tem estreia na poesia nesta semana. A escritora Gabriela Uchôa lança, na sexta (25), o livro “Como conchas na areia”, obra publicada pela Editora Patuá. O trabalho reúne 105 poemas, dividido em três partes: “Correnteza”, “Naufrágio” e “Ascensão”. O lançamento acontecerá a partir das 18h30, no Capi Gastrobar, no bairro das Graças, Recife. Quem for poderá bater papo com a autora e vê-la declamar alguns dos poemas do livro.

Apesar da pouca idade – 23 anos –, Gabriela conta que o livro “é o resultado de anos de poesia”. “Bebi da fonte do meu oceano vital em suas diversas fases, da calmaria da maré baixa até o terror das intempéries. A maioria das conchas que aqui nasceram nem sequer sonhavam em chegar à superfície. O nascimento desse livro simboliza o dia em que finquei meu tridente na areia e contei a minha história”, explica, poeticamente, a escritora.

Gabriela já tem na bagagem uma publicação: o livro “Magia em Contos”, que ela lançou aos 12 anos de idade. A relação criativa com as palavras vem desde criança e enveredou pela seara acadêmica e profissional. No momento, ela está concluindo o curso de Licenciatura em Letras - Inglês, na UFPE e possui experiência na área do ensino, assim como em tradução de textos acadêmicos e técnicos.

Capa do livro. Foto: Divulgação

Autor do prefácio de “Como conchas na areia”, Flaviano Maciel Vieira, professor do Departamento de Letras da UFPE, destaca que “a poesia de Gabriela Uchôa é densa, mas ao mesmo tempo delicada, nos faz refletir sobre questões tão humanas como a busca por sentido, a luta contra nossas próprias prisões internas e a necessidade de encontrar beleza em meio ao caos”.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Como conchas na areia”, de Gabriela Uchôa

Quando: Sexta (25), a partir das 18h30

Onde: Capi Gastrobar | Rua Jacobina, 106, Casa 4 - Graças, Recife

Acesso gratuito

Preço o livro: R$ 50

