Celebridades Gaby Spanic, atriz de "Usurpadora", encontra fãs em evento no Recife, em agosto Eternizada nos papéis de Paola e Paulina Bracho na novela, artista retorna ao país em agosto de 2025 com sua turnê mundial "Spanic Experience"

A estrela latino-americana Gaby Spanic, que ficou marcada nos papéis de Paola e Paulina Bracho, na novela A Usurpadora - atualmente em sua oitava exibição no Brasil - retorna ao país em agosto de 2025 com sua turnê mundial "Spanic Experience".



Com shows confirmados em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itatiba (SP), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Curitiba (PR), Gaby traz ao Recife uma apresentação especial: a capital pernambucana vai receber um evento inédito e exclusivo para os fãs, a Convivência Gaby Spanic, que acontece no dia 22 de agosto, às 19h30, no Radisson Recife, em Boa Viagem, com cerca de três horas de duração.



O ingresso, no valor de R$ 250, garante um momento único para o público ficar próximo à atriz e cantora, e participar de um bate-papo, com direito a fotos e um pocket show.

SERVIÇO

Convivência Gaby Spanic - encontro com fãs para bate-papo, fotos e pocket show

Quando: 22 de agosto, às 19h30.

Onde: Radisson Recife – Av. Boa Viagem, 1906 – Boa Viagem, Recife

Ingressos: R$ 250, à venda pelo site Olhar Ingresso

Mais informações no Instagram

