REALITY SHOW A Fazenda 17: Gaby Spanic dá tapa em Tàmires, pede para sair e é expulsa do reality A atriz venezuelana discursou sobre agressão, encenou uma briga com Tàmires Assîs e, em seguida, deu um tapa no rosto da participante

A atriz venezuelana Gaby Spanic foi expulsa de A Fazenda 17 nesse domingo, 19, após protagonizar uma cena polêmica durante uma dinâmica no reality show. Na ocasião, ela discursou sobre agressão, encenou uma briga com Tàmires Assîs e, em seguida, deu um tapa no rosto da participante, antes de pedir sua desistência do programa.

O momento aconteceu ao vivo no streaming PlayPlus e pegou tanto os colegas de confinamento quanto o público de surpresa.

Durante a atividade, Gaby afirmou que sua intenção era protestar contra o clima de tensão e as frequentes discussões na sede. "Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor", começou. "Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!"

A atriz prosseguiu dizendo que sempre teve respeito pelo público e condenou comportamentos agressivos. "Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam", afirmou antes de atingir Tàmires com o tapa.

Logo após o gesto, Gaby pediu que a colega revidasse, o que não aconteceu. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende? Eu desisto!", completou a atriz.

A produção confirmou minutos depois que a atriz havia sido oficialmente expulsa do reality, visto que o regulamento proíbe qualquer tipo de agressão física, mesmo que em tom de encenação.

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, anunciou a decisão nas redes sociais com a mensagem: "Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo".

