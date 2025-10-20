A- A+

REALITY Gaby Spanic terá de pagar multa e devolver cachê após ser expulsa de A Fazenda 17 Atriz venezuelana, conhecida por interpretar a icônica vilã Paola Bracho, provocou sua expulsão do programa ao dar um tapa no rosto de Tamires Assis

A atriz Gaby Spanic, que foi expulsa do reality A Fazenda 17, neste domingo (19), após dar um tapa no rosto de Tamires Assis, sofrerá mais consequências do que apenas deixar o programa e não concorrer mais ao prêmio de R$ 2 milhões.

De acordo com informações de bastidores, divulgadas pela colunista Fabiana Oliveira, do Metrópoles, a venezuelana terá de devolver o cachê pela sua participação e pagar uma multa relativa à quebra de regra prevista em contrato, que proíbe agressões físicas no confinamento.

O que aconteceu?

Na noite deste domingo (19), em uma nova dinâmica no reality, Gaby Spanic chamou Tamires, de quem era aliada no jogo, e fez um discurso:

“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!”, disse.

A venezuelana continuou, criticando o comportamento dos colegas do confinamento:

"Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam. O público que assiste não é tonto. Estou cansada de muito 'kikiki'. Não gosto!"

Em seguida, Gaby se aproximou de Tamires, deu um tapa em seu rosto e, aparentemente nervosa, a questionou porque não revidava: “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, questionou.

Enquanto alguns peões alertaram, na hora, quanto à possibilidade de expulsão de Gaby, outros (como Dudu Camargo) tentaram acalmá-la. A atriz, no entanto, disse que estava deixando A Fazenda por vontade própria:

“Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, desabafou.



Veja também