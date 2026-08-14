Gael Vila Nova reúne Isabela Moraes e Geraldo Maia no EP "Acabe Não"
Trabalho, lançado nas plataformas digitais, traz também parceria do artista com o saudoso Miró da Muribeca; ouça
Vem do Agreste pernambucano, mais precisamente de Caruaru, a delicadeza em letra e canto do compositor Gael Vila Nova e do recém "Acabe Não" - EP lançado nesta quinta-feira (13) nas plataformas de música.
Com três faixas e composições próprias, o trabalho mescla frevo de bloco, xote, MPB e poesia, compartilhados com dois nomes de peso da música pernambucana: Isabela Moraes e Geraldo Maia.
Dois pra lá, dois pra cá
Na abertura, a faixa homônima ao título tem tom de folia saudosa dos carnavais, em letra suavemente ritmada e facilmente deleitável para ser cantada em um fim de tarde de Bairro do Recife.
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Já no xote "Cicatriz", a força inerente ao canto de Isabela Moraes equilibra a suavidade do cantor e compositor, tão caruaruense quanto a sua parceira na faixa.
E na derradeira canção, junto a Geraldo Maia, Gael divide a poética de "Estou Indo", parceria sua com o infindo Miró da Muribeca (1960-2022) e que foi concebida, aliás, no dia da passagem do autor de tantas odes pernambucanas.
"A cultura pernambucana é o fio que costura esse trabalho. Cada canção representa uma forma de me relacionar com ela (...) A poesia também faz parte da minha identidade musical", pontua Gael Vila Nova.
SERVIÇO
Lançamento o EP "Acabe Não", de Gael Vila Nova
Onde: plataformas digitais de música
Informações: @gael.vilanova