Gal Costa: causa da morte da cantora é revelada oito meses após sua partida

Em meio a polêmicas recentes que envolvem a viúva e companheira de Gal Costa (1945-2022), Wilma Petrillo, a causa da morte da cantora carioca foi revelada no domingo (16), durante um programa televisivo na Record TV.



Oito meses após a partida da artista, a causa da morte registrada no atestado de óbito registra um infarto do miorcárdio somado a uma neoplasia maligna de cabeça e de pescoço.



Gal morreu em novembro do ano passado, em casa, aos 77 anos.





As informações vieram à tona após acusações contra Wilma, entre elas, de assédio moral direcionado a ex-funcionários e aplicação de golpes praticados em nome de Gal Costa - que dividia o mesmo teto com a companheira há pouco mais de 25 anos.



Relembre a polêmica que envolve a viúva de Gal Costa

Amigos, ex-funcionários e familiares de Gal Costa acusam a viúva da cantora, Wilma Petrillo, de assédio moral, ameaças e golpe financeiro.



Segundo depoimentos reunidos em uma reportagem especial da Revista Piauí, ela teria levado a artista à falência.



Wilma e Gal estavam juntas há 25 anos. As duas se conheceram durante um voo para Nova York, nos anos 1990 e passaram a viver juntas, mantendo um relacionamento discreto.



Wilma passou a administrar a carreira da cantora, mas nunca deu entrevistas à imprensa e poucas vezes se deixava fotografar ao lado da esposa.

