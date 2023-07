Gal Costa enfrentou problemas financeiros em seus últimos anos de vida; entenda

A- A+

Era turbulenta e instável a vida financeira de Gal Costa, cantora que morreu, aos 77 anos, em novembro de 2022, em decorrência de um infarto agudo e neoplasia maligna, como mostra a certidão de óbito revelada na última quinta-feira (27). A artista, que era casada com Wilma Petrillo — empresária que gerenciava sua carreira —, mantinha dívidas com a escola em que estudava seu filho Gabriel, de 18 anos, empregados domésticos, plano de saúde e até mesmo a Receita Federal Americana.

A discreta relação entre Gal Costa e Wilma Petrillo ganhou os holofotes após a publicação de uma matéria da revista Piauí, neste mês. Assinada pelo repórter Thallys Braga, a reportagem detalha os diversos golpes que teriam sido aplicados por Wilma em contratantes de shows, amigos e na própria Gal, que morreu em novembro de 2022, além de acusações de assédio por parte de funcionários.

De acordo com pessoas próximas à baiana, a conta bancária da artista era um "buraco negro". Entre 2015 e 2020, Gal precisou vender o apartamento em que morava na Alameda Itu, em São Paulo, para quitar dívidas. O dinheiro que entrava era sempre engolido, e novas dívidas sempre chegavam, algo que a própria Gal Costa reclamava diante da companheira. Segundo a reportagem, em determinada ocasião, ambas tiveram uma discussão acalorada, com atrito físico, devido ao assunto.

Entre os bens deixados pela cantora — para o filho, como consta em seu testamento —, há uma casa no bairro do Jardim Europa, em São Paulo, avaliada em R$ 5 milhões. Foi lá que Gal Costa viveu na companhia de Gabriel e de Wilma até morrer.

Wilma, a princípio, não teria direito à casa, já que foi destinada a Gabriel. Mas a viúva e empresária de Gal Costa entrou na Justiça com um pedido de reconhecimento de união estável em março deste ano para poder ficar com metade do que sobrou do patrimônio de Gal, já que os outros 50% são do filho.

Caso a união estável seja reconhecida e Gabriel concorde, Wilma será a inventariante do espólio — e os dois poderão tratar do patrimônio longe de audiências judiciais, sem causar alarde.

Acontece que o patrimônio de Gal Costa pode estar comprometido por uma série de processos trabalhistas movidos por ex-funcionários que não receberam seus proventos de acordo com as leis, além de acusarem Wilma de tê-los assediado moralmente, como também expõe a reportagem de "Piauí". Dívidas contraídas pela empresária e também pela cantora são cobradas na Justiça.

Plano de saúde cancelado

De acordo com informação obtida pelo jornal "Extra", por pouco, Gal Costa não pôde realizar a cirurgia que fez para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita, em setembro do ano passado, dois meses antes de sua morte. Segundo uma fonte ouvida pela publicação, as mensalidades do plano de saúde ficaram tantos meses em aberto que o convênio de ambas foi cancelado.

Por pressão da viúva junto a advogados, como noticiou o "Extra", a empresa permitiu o procedimento. Gal foi operada no dia 21 de setembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Veja também

MÚSICA Marina Sena é atração, neste sábado (29), no Bairro do Recife; confira entrevista