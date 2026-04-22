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SINGLE TRIPLO Gal Costa ganha registro inédito ao vivo com lançamento de single triplo nas plataformas Faixas gravadas em 2003, no Teatro Castro Alves, antecipam álbum restaurado que resgata apresentação intimista da cantora ao lado do violonista Luiz Meira

Na última sexta (17), os admiradores de Gal Costa conheceram um lançamento especial que abre caminho para a chegada do álbum “Gal Costa - Ao Vivo no Teatro Castro Alves”.

O single triplo apresenta gravações inéditas comercialmente de um show realizado em 2003 dentro do projeto “Vozes do Brasil”, destacando a interpretação refinada da artista em formato voz e violão, acompanhada por Luiz Meira.

A prévia reúne três faixas marcantes: “Eu Vim da Bahia”, composição de Gilberto Gil, além de “Azul”, de Djavan, e “Força Estranha”, assinada por Caetano Veloso – músicas que se tornaram emblemáticas no repertório de Gal.

Ao vivo

Registrado em 22 de maio de 2003, em Salvador (BA), o espetáculo chega ao público após mais de 20 anos graças a um trabalho de recuperação sonora liderado pelo produtor Marco Mazzola.

O processo buscou elevar a qualidade técnica das gravações preservando a nitidez e a leveza da apresentação intimista.

Na noite registrada no Teatro Castro Alves, Gal apresentou um repertório amplo, reunindo obras de nomes como Ary Barroso, Dorival Caymmi, Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Chico César e Vander Lee.

O álbum, fruto da colaboração entre as gravadoras MZA Music e Biscoito Fino, integra uma série de ações voltadas à valorização e conservação da obra de Gal Costa, ampliando o acesso do público a registros históricos da cantora.

* Com informações da assessoria



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