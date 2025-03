Gal Costa: gravações inéditas de 1972 chegam ao streaming

A- A+

Esta sexta-feira (7), a gravadora Universal Music Brasil liberou nas todas plataformas digitais gravações inéditas de Gal Costa (1945-2022) de um compacto duplo nunca lançado, com registros feitos em 1972, durante a turnê nacional do show “Gal a todo vapor”.

São três canções que entraram no roteiro do espetáculo, mas acabaram não fazendo parte do lendário disco ao vivo da cantora.

"A morte" (de Gilberto Gil), "Vale quanto pesa"(de um Luiz Melodia ainda pouco conhecido) e "O dengo que a nega tem" (de Dorival Caymmi) estão no lançamento, em que Gal é acompanhada por Tutty Moreno (bateria), Lanny Gordin (guitarra), Perna Froes (piano e teclados) e Novelli (baixo).

A novidade pegou de surpresa muitos fãs da cantora, como o DJ Zé Pedro, que escreveu no Instagram: "O canto cristalino de Gal revela a importância desapercebida por mim de 'A morte' de Gilberto Gil, confirma a afinidade com as composições de Luiz Melodia em 'Vale quanto pesa' e nos mata de saudade de seus requebros e maneiras ao cantar 'O dengo que a nega tem' de Caymmi por…7:10 minutos! O maior lançamento de música brasileira ainda é Gal Costa. Vai lá escutar."

