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SINGLE Registro inédito de Gal Costa para música de Chico César é lançado nas plataformas Single "Mulher eu sei" abre caminho para álbum ao vivo gravado em Salvador (BA), durante apresentação intimista da cantora no projeto "Vozes do Brasil"

Uma apresentação de Gal Costa registrada em Salvador (BA), no início dos anos 2000, chega ao público pela primeira vez nas plataformas digitais.

O single “Mulher eu sei”, de Chico César, acaba de chegar como prévia do álbum “Gal Costa - Ao Vivo no Teatro Castro Alves”, gravado em 2003 durante participação da artista no projeto “Vozes do Brasil”.

No espetáculo, realizado no Teatro Castro Alves, Gal dividiu o palco apenas com o violonista Luiz Meira. A proposta acústica reuniu interpretações de repertório diverso, incluindo composições de Chico César, além de músicas de Vander Lee, Arnaldo Antunes e Alice Ruiz.

A gravação evidencia a condução minimalista do show, centrada na interpretação vocal de Gal e no diálogo musical com Meira.

O material preserva também momentos de interação da cantora com a plateia. Em uma das falas registradas na noite, Gal afirma:

“Estou muito contente por estar aqui, no Teatro Castro Alves, acompanhada por esse extraordinário violonista, no ‘Vozes da MPB’, que é um projeto maravilhoso. Era um sonho que eu tinha, fazer um espetáculo de voz e violão bem intimista, como se eu estivesse cantando para cada um de vocês, na casa de cada um”.

O repertório inclui diversas obras de Caetano Veloso, como “Tigresa”, “London London”, “Minha voz, minha vida” e “Coraçãozinho”.

A seleção traz ainda releituras de canções marcantes da música brasileira, entre elas “Camisa Amarela”, de Ary Barroso, “Chega de Saudade”, assinada por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, “Vapor Barato”, de Jards Macalé e Waly Salomão, além de “Olha”, composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

Guardado por mais de duas décadas, o áudio recebeu restauração e finalização sob coordenação do produtor musical Marco Mazzola. O lançamento é resultado de uma parceria entre a MZA Music e a Biscoito Fino, dentro do trabalho de preservação do acervo artístico de Gal Costa.

* Com informações da assessoria

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