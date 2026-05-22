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AO VIVO Gal Costa ressurge em voz e violão em registro inédito gravado no Teatro Castro Alves Show captado em Salvador (BA), em 2003, chega às plataformas após duas décadas guardado por Marco Mazzola e revela uma Gal íntima e luminosa com seu público

Gravado em Salvador (BA), no início dos anos 2000 e mantido em silêncio por mais de duas décadas, “Gal Costa – Ao Vivo no Teatro Castro Alves” finalmente desembarcou nas plataformas digitais nesta quinta (22), trazendo à tona uma apresentação rara em que a cantora baiana se despe da grandiosidade cênica para ocupar um território mais próximo do afeto: voz, violão e escuta.

O registro foi captado durante uma edição do projeto Vozes do Brasil, em 2003, no palco do emblemático Teatro Castro Alves. Ao lado do violonista Luiz Meira, Gal percorre 25 canções com interpretação precisa e delicadeza que transforma o teatro numa espécie de sala de estar compartilhada com o público.

A ideia do formato acústico vinha amadurecendo havia algum tempo. O produtor Marco Mazzola relembra que a cantora desejava um trabalho que aproximasse sua voz da intimidade cotidiana das pessoas.

“O projeto da Gal nasceu da ideia de fazer um disco de voz e violão, porque ela tinha uma vontade louca de cantar como se estivesse na sala das pessoas”, conta. Na época, os dois trabalhavam juntos em um especial para a MTV, e as conversas sobre um espetáculo minimalista eram frequentes.

Quando o projeto ganhou forma, Luiz Meira foi convocado para dividir o palco com a artista. O encontro já vinha sendo testado estrada afora: os dois haviam passado por palcos como o Carnegie Hall, além de turnês pela Europa e América Latina.

“Tanto que fizemos shows de voz e violão, Gal e eu, por muitos anos, sempre com uma cumplicidade muito grande”, afirma o músico. Sobre a noite em Salvador, ele resume: “Era muito bonito, delicado, intimista”.

Mazzola decidiu registrar a apresentação por conta própria, levando equipamentos ao teatro para preservar o momento. “Eu não queria deixar de registrar aquele show tão maravilhoso: Gal cantando daquele jeito, conversando com o público, como ela tinha imaginado”, recorda.

O material permaneceu guardado até depois da morte da cantora, em 2022. Segundo o produtor, o lançamento surgiu como uma maneira de devolver ao público um sonho antigo da artista.

O áudio passou por processos de masterização e remasterização antes de ganhar edição comercial, fruto da parceria entre as gravadoras Biscoito Fino e MZA Music.

Repertório

No repertório, Gal costura diferentes paisagens da canção brasileira. Passam por ali compositores como Ary Barroso, Tom Jobim, Riachão, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Jards Macalé, Arnaldo Antunes, Alice Ruiz, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Chico César e Vander Lee.

Mais do que um disco ao vivo, o lançamento soa como cápsula afetiva. Uma Gal sem filtros, em estado de permanência — cristalina, próxima e ainda capaz de ocupar o silêncio inteiro de um teatro apenas com a respiração entre uma canção e outra.



Confira o repertório de “Gal Costa – Ao Vivo no Teatro Castro Alves”:

1 Coraçãozinho (Caetano Veloso)

2 Minha voz, minha vida (Caetano Veloso)

3 Eu vim da Bahia (Gilberto Gil)

4 Chega de saudade (Antônio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes)

5 Azul (Djavan)

6 Olha (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)

7 Mulher eu sei (Chico César)

8 Onde Deus possa me ouvir (Vander lee)

9 A camisa amarela (Ary Barroso)

10 Epitáfio (Sérgio Brito/ Eric Silver (adaptador))

11 Vapor barato (Jards Macalé/Wally Salomão)

12 London London (Caetano Veloso)

13 Tigresa (Caetano Veloso)

14 Sorte (Celso Fonseca e Ronaldo Bastos)

15 Força estranha (Caetano Veloso)

16 Nada além (Custódio Mesquita/Mário Lago)

17 Chuva de prata (Ed Wilson/Ronaldo Bastos)

18 É luxo só (Ary Barroso/Luiz Peixoto)

19 Aquarela do Brasil (Ary Barroso)

20 Cada macaco no seu galho (chô chuá) (Riachão)

21 Socorro (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz)

22 Folhetim (Chico Buarque)

23 Sábado em Copacabana (Dorival Caymmi/Carlos Guinle)

24 O amor em paz (Antônio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes)

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