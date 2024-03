Galã de novela turca, Can Yaman provoca tumulto ao ser recebido por multidão em aeroporto de SP

A- A+

Can Yaman está no Brasil. Galã da novela turca "Senhor errado" — disponível no Globoplay —, o ator de 34 anos provocou tumulto no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos (GRU), na manhã deste sábado (30), ao ser recebido por uma multidão de fãs no local. Natural de Istambul, o artista turco, natural de Istambul, mantém uma grande base de fãs em solo tupiniquim, e veio ao país para participar de um evento com ingressos que tem valores a partir de R$ 600.





#CanYaman İtalya'da kurduğu derneğin çalışmaları kapsamında Brezilya'ya gitti ve burada dünyanın dört bir yanındaki gibi büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. pic.twitter.com/pn1QgOTXMD — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) March 30, 2024

Admiradores do rapaz se organizaram para fazer uma surpresa para o ator em sua chegada ao Brasil. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram centenas de pessoas aos berros — com cartazes e faixas com dizeres em homenagem a Can Yaman — no saguão do aeroporto de Guarulhos (SP). O local contou com esquema de segurança especial devido à elevada quantidade de pessoas.

Neste sábado (30), o ator é estrela do evento beneficente "Uma noite com Can Yaman", que promoverá o encontro do artista com fãs brasileiros, na casa de shows Audio Eventos, na capital paulista. "Será uma noite agradável e que promete muita emoção. Música e descontração com a presença do ator turco Can Yaman", informa a descrição do evento.

"É lindo como vocês continuam me lembrando o significado de ser amado. Foi uma longa espera para vocês, e uma longa viagem para nós. Mas sabíamos que valeria a pena", afirmou ele, por meio do Instagram, ao compartilhar um vídeo mostrando sua chegada ao Brasil.

Quem é Can Yaman?

Mas, afinal, quem é Can Yaman? Turco com ascendência albanesa e formação escolar na Itália — não à toa, ele fala fluentemente o italiano —, o artista foi projetado internacionalmente depois de protagonizar a novela "Pássaro madrugador" ("Erkenci Kus", no original), que ganhou exibição, entre 2018 e 2019, em países da África e da Europa.



Como se explica o sucesso no Brasil?

Nos últimos anos, sobretudo da pandemia para cá, novelas turcas ganharam novo fôlego no Brasil. O sucesso é tanto que as plataformas de streaming vêm apostando nessas tramas. No Globoplay, por exemplo, há mais de uma dezenas de títulos em seu catálogo. As novelas turcas vêm conquistando também especialistas e críticos, tanto que "Yargi: segredos de família" (2021) ganhou recentemente o Emmy de Melhor Telenovela, prêmio considerado o Oscar da TV.

"Nós nunca seríamos compatíveis se Demet fosse um pouco esnobe. É por isso que eu tive um problema com Selen Soyder, minha parceira em 'Hangimiz Sevmedik'. O casal principal deve ter uma libido alta. Sempre digo que os atores se dividem em dois: os com libido, os sem libido. O elenco deve ser feito de acordo", disse ele, alfinetando a colega.

Em outro momento, durante sua participação num programa de TV espanhol, o galã foi questionada por uma fã da plateia se ele "era realmente desse planeta", já que passava a impressão de ser o homem perfeito. "Vamos ali que eu te mostro", respondeu o ator. As declarações foram duramente criticadas na Turquia, fazendo com o que o ator ficasse de fora de novas produções no país.

Desde então, o artista optou por retornar à Itália, em busca de novas oportunidades de trabalho. Por lá, integrou o elenco das séries "Viola Come Il Mare" e "Sandokan", esta última ainda inédita.

