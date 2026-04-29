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Galã de Três Graças vai viver presidiário na série Tremembé

Baseada no livro de Ulisses Campbell, a série foi um dos principais sucessos nacionais do Prime Video em 2025

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Adriano Toloza, o Angélico de 'Três Graças, entrou para o elenco da 2ª temporada de 'Tremembé' Adriano Toloza, o Angélico de 'Três Graças, entrou para o elenco da 2ª temporada de 'Tremembé'  - Foto: Globo/Divulgação / Estadão

Tremembé, série do Prime Video que dramatiza acontecimentos da chamada "prisão dos famosos", ganhou novos nomes em seu elenco. Adriano Toloza, atualmente no ar com o personagem Angélico na novela Três Graças, e Alejandro Claveaux, o Deivid Cafajeste de Rensga Hits!, viverão irmãos na trama ligada ao caso Gil Rugai, que assassinou o pai e a madrasta em 2004.

Claveaux viverá Dênis, ex-policial da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que acaba preso e, dentro do presídio, se envolve com Rugai, interpretado por Leôn Moreno desde a primeira temporada. Já Toloza interpretará Denílson, irmão do ex-guarda, também preso.

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Toloza e Claveaux se juntam a outros nomes da segunda temporada, incluindo Giovanna Antonelli, que interpreta a estelionatária Dominique Scharf, e Ícaro Silva, que viverá o ex-jogador de futebol preso por estupro Robinho. Presentes no primeiro ano de Tremembé, Bianca Comparato, Marina Ruy Barbosa, Felipe Simas, Carol Garcia, Lucas Oradovschi e Kelner Macêdo estão confirmados nos novos episódios.

Baseada no livro de Ulisses Campbell, Tremembé foi um dos principais sucessos nacionais do Prime Video em 2025. A segunda temporada está prevista para estrear no último trimestre de 2026
 

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