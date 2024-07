A- A+

cinema Galã dos anos 1980 conta como foi nocauteado por Tom Cruise em set de filmagens O ator Rob Lowe, 60 anos, relembrou ter sido nocauteado por Tom Cruise durante as filmagens de Vidas Sem Rumo, de 1983

O ator Rob Lowe, 60 anos, relembrou ter sido nocauteado por Tom Cruise durante as filmagens de Vidas Sem Rumo, de 1983. Segundo Lowe, tudo começou com uma brincadeira até ele perceber que havia desmaiado com uma pancada de Tom.

"O Tom era uma fera, mas eu acertei ele", disse em entrevista divulgada nesta segunda, 15, ao programa americano The Rich Eisen Show. Segundo Lowe, o colega de filmagem saiu com um olho roxo, mas revidou."Só depois percebi, assim que acordei, que estava no chão. [Ele] Tom me nocauteou", disse.

Lowe afirma as lutas com os colegas de set eram uma espécie de ritual nos intervalos da filmagem, dirigidas por Francis Ford Coppola. Não à toa, o longa narra uma rixa entre gangues rivais de jovens com atores como Patrick Swayze, Matt Dillon, Cruise e Lowe.

Rob Lowe, em 2012 | Foto: Wikimedia Commons

"Costumávamos boxear no corredor do hotel em que estávamos hospedados", relembra. "Era como o Clube da Luta."

Além de Vidas Sem Rumo, Lowe se tornou um ator consagrado a partir da década de 80 com filmes como O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas (1985), tachados à época como "geração brat pack", termo usado para explicar a onda de filmes com enredos adolescentes.



