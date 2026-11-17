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FAMOSOS Galã turco, Can Yaman causa tumulto no Brasil e cobra R$ 2,5 mil por foto: "Quero ficar no país" Aos 37 anos, ator que trocou a advocacia pela TV vira fenômeno internacional, coleciona polêmicas e agora aprende português para atuar no Brasil

Terno alinhado, óculos escuros, camisa estrategicamente desabotoada e uma multidão em êxtase. Não se tratava da chegada de um astro de Hollywood, tampouco de algum integrante de uma boy band em turnê pelo Brasil.



O homem responsável pelo alvoroço no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (17), era Can Yaman, ator turco de 37 anos que, mesmo desconhecido de parte do público brasileiro, já conquistou por aqui uma legião de admiradoras. E admiradores também, claro.

Cercado por seguranças, o artista distribuiu abraços, posou para selfies e retribuiu os gritos dos fãs que aguardavam sua chegada. É a quarta visita do galã ao país, onde a popularidade das novelas turcas transformou seu nome em objeto de devoção.



E há quem esteja disposto a desembolsar uma pequena fortuna para encontrá-lo: em dois eventos marcados para quarta (18) e sexta-feira (20), no Tokio Marine Hall, na capital paulista, os ingressos chegam a R$ 2,5 mil na modalidade meet and greet, que inclui uma fotografia com o ator. Serão 300 vagas dessa categoria por dia.

O entusiasmo brasileiro não passa despercebido pelo próprio Yaman. Em fevereiro deste ano, ao revelar que pretendia participar de produções cinematográficas no país, o ator manifestou o desejo de prolongar sua relação com o público nacional para além dos encontros e sessões de autógrafos. "Quero ficar no país durante um tempo e trabalhar bastante aí" afirmou, em entrevista ao "Uol".

Mas quem é, afinal, esse homem capaz de transformar um saguão de aeroporto em cenário de histeria coletiva?

Do tribunal para a televisão

Nascido em Istambul, na Turquia, em 8 de novembro de 1989, Can Yaman tem ascendência albanesa, estudou na Itália e se formou em Direito pela Universidade de Yeditepe, em seu país natal. Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão turca, chegou a exercer a advocacia.





A estreia na televisão aconteceu em 2014, na série "Gönül İşleri". Quatro anos depois, veio a consagração com "A sonhadora" ("Erkenci Kuş", no original), comédia romântica em que contracenou com Demet Özdemir. A trama, exibida entre 2018 e 2019, ultrapassou as fronteiras da Turquia e ajudou a projetar o ator internacionalmente.

Vieram, então, outras produções de sucesso, como "Dolunay" (2017) e "Sr. Errado" (2020), disponíveis no Globoplay. Nesta última, Yaman interpreta Özgür, um homem que não acredita no amor, mas decide ajudar a vizinha Ezgi (Özge Gürel) a encontrar o parceiro ideal. Evidentemente, como manda a boa cartilha das comédias românticas, os planos não saem exatamente como o previsto.

Seu sucesso no Brasil acompanha a expansão das chamadas "dizis", como são conhecidas as produções dramáticas turcas. Com histórias de amor, reviravoltas familiares e personagens de sentimentos intensos, elas encontraram nas plataformas de streaming uma nova vitrine. Yaman, com seu repertório de olhares penetrantes e romances atribulados, tornou-se um dos principais representantes desse fenômeno.

Um galã que não quer ser apenas galã

Embora deva boa parte da fama às novelas românticas, Can Yaman vem tentando demonstrar que sua carreira não se resume a conquistar corações diante das câmeras. Em 2020, mudou-se para a Itália, onde ampliou suas oportunidades profissionais e passou a integrar produções como "Viola come il mare" (2022) e "Sandokan" (2026), adaptação das aventuras do pirata criado pelo escritor Emilio Salgari. Também protagonizou "El turco" (2025), série de época disponível no Globoplay.

O passo mais recente dessa trajetória internacional foi dado na Espanha. Na última sexta-feira (13), estreou no país "El laberinto de las mariposas", série de espionagem da plataforma AMC+, na qual interpreta um agente secreto traído e transformado num dos homens mais procurados do país. Uma mudança considerável para quem se habituou a viver personagens envolvidos em triângulos amorosos.

Em entrevista à agência espanhola EFE, publicada no último sábado (14), Yaman afirmou que precisou tomar decisões arriscadas para fugir dos estereótipos associados à sua imagem. "Tomei decisões difíceis que ninguém tomaria apenas para não ficar preso a um tipo de personagem", declarou.

Uma delas foi abandonar o próprio perfil no Instagram, que reunia 12 milhões de seguidores, durante as gravações de "Sandokan". Segundo contou à agência, preferiu começar do zero nas redes sociais para se concentrar no trabalho. Uma escolha pouco convencional em tempos nos quais a quantidade de seguidores costuma ser confundida com medida de talento.

E o Brasil nessa história?

Se depender dos planos do ator, a passagem pelo país não ficará restrita aos compromissos com fãs. Em fevereiro, Yaman revelou que havia recebido propostas para participar de produções cinematográficas brasileiras. O interesse, aliás, parece ter avançado: em entrevista à EFE, contou que está aprendendo português para atuar num filme rodado no Brasil.

O idioma seria o sexto de seu repertório. Além do turco, sua língua materna, ele fala italiano, inglês, alemão e espanhol. Para se preparar para os trabalhos na Espanha, estudou a língua hermana durante um ano, com aulas que chegavam a quatro horas diárias.

A disposição para atravessar fronteiras também se reflete nas propostas que recebe. Ele revelou à EFE que há projetos em discussão na Colômbia e na Alemanha, onde chegou a ser cogitado para interpretar um vampiro. O ator fez graça com a ideia: por causa do bronzeado, acredita que combinaria mais com um lobisomem.

Nem só de romances vive o galã

A trajetória de Can Yaman também inclui episódios controversos. Em 2019, o ator provocou críticas na Turquia depois de relacionar a química entre intérpretes à libido, ao comentar sua experiência com a atriz Selen Soyder, com quem contracenou em "Hangimiz Sevmedik". A declaração, considerada desrespeitosa, ganhou repercussão na imprensa local.

Naquele período, outra resposta do galã deu o que falar. Durante uma participação na televisão espanhola, uma admiradora perguntou se ele realmente era daquele planeta, diante de "tamanha perfeição", como elogiou. Yaman respondeu com uma insinuação sexual: "Vamos ali que eu te mostro". A brincadeira, longe de agradar a todos, também foi alvo de críticas.

Mais recentemente, em janeiro deste ano, o nome do artista voltou às manchetes após uma operação policial antidrogas em casas noturnas de Istambul. Yaman foi detido brevemente e liberado sem acusações formais. Ele negou envolvimento com drogas e, semanas depois, divulgou o resultado negativo dos exames toxicológicos aos quais havia sido submetido.

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