A- A+

Cinema Visual do Galactus em novo filme do "Quarteto Fantástico" é revelado; confira O antagonista da nova trama da Marvel é interpretado por Ralph Ineson ("Nosferatu")

O visual do vilão Galactus no novo filme do "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" foi revelado neste domingo (18). O antagonista da trama é interpretado por Ralph Ineson ("Nosferatu").

Nas fotos, divulgadas no X (antigo Twitter), é possível observar os trajes e máscara do gigante, emblemático nos quadrinhos, que tratá conflitos para o Quarteto Fantástico.

First look at Galactus in ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’



In theaters on July 25. pic.twitter.com/4G30sXDV8V — Fantastic Four Updates (@F4Update) May 18, 2025

O filme, que estreia no dia 25 de julho deste ano, conta com Pedro Pascal ("The Last of Us") como Reed Richards / o Senhor Fantástico; Vanessa Kirby ("Missão: Impossível - Acerto de Contas") como Sue Storm / Mulher-Invisível; Joseph Quinn ("Stranger Things") como Johnny Storm / Homem-Tocha; e Ebon Moss-Bachrach ("O Urso") como Ben Grimm / O Coisa.

Ainda integra a trama a personagem Shalla-Bal, uma versão alternativa do surfista prateado, interpretada por Julia Garner ("Ozark").

Veja também