Galãs aos 60: veja antes e depois de oito astros de Hollywood

Galãs uma vez, galãs para sempre? Tom Cruise, Brad Pitt e Will Smith são alguns dos maiores astros da indústria do cinema de Hollywood, e também alguns dos que encantaram o público pela beleza e talento na juventude.



Donos de uma bagagem cheia de filmes recordistas, estes atores seguem fazendo sucesso, mesmo após tantos anos de carreira. Hoje, na casa dos 60 anos, muita coisa mudou, mas eles seguem estrelando grandes filmes, que ainda são recorde de bilheteria.

Veja como foram e como estão oito dos atores mais famosos de Hollywood:

Tom Cruise, 61 anos



Tom Cruise — Foto: Divulgação // Valery HACHE / AFP

Thomas Cruise Mapother IV, nascido em 3 de julho de 1962, em Syracuse, Nova York, ficou conhecido por seu papel no filme de 1983, Negócio Arriscado. Em 2006, a revista Forbes elegeu Tom Cruise como a celebridade mais poderosa de Hollywood.

Ele estrelou sete filmes que faturaram mais de cem milhões de dólares e seu currículo inclui sucessos de bilheteria como Top Gun, Vanilla Sky , Questão de Honra e De Olhos Bem Fechados. Um de seus maiores sucessos é a série de filmes Missão Impossível.

Keanu Reeves, 59 anos



Keanu Reeves — Foto: Reprodução

Nascido em Beirute, no Líbano, em 2 de setembro de 1964, Keanu Reeves é filho de uma dançarina e de um geólogo. O nome de Keanu, que ele compartilha com um ancestral havaiano, significa “brisa fresca sobre as montanhas”.

Criado em Toronto, Canadá, Reeves partiu para Hollywood em 1986 para iniciar sua carreira de ator. Seu primeiro papel amplamente aclamado foi em Juventude Assassina. Ele é mais conhecido por interpretar Neo na trilogia de filmes de ficção científica Matrix. Outros papéis notáveis de Reeve incluem Drácula de Bram Stoker e John Wick.





Brad Pitt, 60 anos



Brad Pitt faz 60 anos. Veja curiosidades sobre o ator — Foto: Reprodução

Brad Pitt nasceu em 18 de dezembro de 1963 em Shawnee, Oklahoma, Estados Unidos. Pitt começou sua carreira de ator na televisão aparecendo em séries como Head of the Class, Growing Pains e Dallas.

Seu primeiro papel que atraiu atenção do público foi em Thelma e Louise, em 1991. Desde então, ele passou a desempenhar uma ampla variedade de papéis, desde um serial killer em Kalifornia - Uma Viagem ao Inferno, até um policial em busca de um serial killer em Se7en - Os Sete Crimes Capitais. Outros papéis notáveis incluem Lendas da Paixão, Clube da Luta e Sete Anos no Tibet.

Em 1996, Pitt foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel em Os Doze Macacos. Ele também estrelou Babel, sete vezes indicado ao Oscar.

Lenny Kravitz, 59 anos



Lenny Kravitz — Foto: Reprodução // Mark Seliger

Leonard Albert Tarolo Kravitz nasceu o 26 de maio de 1964 em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. É ator e compositor, conhecido pelo seu trabalho em Jogos Vorazes (2012), Preciosa: Uma História de Esperança (2009) e Jogos Vorazes: Em Chamas (2013).

Além de ser ator e vocalista, ele é multi-instrumentista. Kravitz ganhou o Grammy Awards para Melhor Performance Rock Vocal Masculino por quatro anos consecutivos de 1999 a 2002. Foi classificado na nonagésima terceira posição no VH1's 100 Greatest Artists de Hard Rock.

Will Smith, 55 anos



Will Smith — Foto: Reprodução

Willard Christopher Smith Jr. nasceu em 25 de setembro de 1968 na Filadélfia, Pensilvânia. Durante a adolescência, Will conheceu o DJ Jeff Townes e formou o grupo de rap DJ Jazzy Jeff e The Fresh Prince. Juntos lançaram seu primeiro álbum, "Rock the House", em 1987. Eles foram os primeiros a ganhar o recém-criado prêmio Rap Album no Grammy em 1988.

Em 1990, Will ganhou um contrato de rede com a NBC para criar a série Um Maluco no Pedaço, uma série que durou até 1996. Depois que a série de televisão terminou, Will se tornou uma estrela de filmes no cinema, incluindo os Bad Boys, Independence Day, Homens de Preto, Eu, Robô e Hitch - Conselheiro amoroso. Em 2006, Will atuou ao lado de seu filho mais velho no filme biográfico, Em Busca da Felicidade, no qual também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

George Clooney, 63 anos



George Clooney — Foto: Divulgação

George Clooney nasceu em 6 de maio de 1961 em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos. George começou a vida com uma herança de entretenimento já em sua família, com seu pai Nick sendo apresentador de TV, enquanto sua tia, Rosemary Clooney, era cantora.

Os primeiros trabalhos de George incluíram muitas aparições na televisão, nas séries de The Facts of Life e Roseanne. O grande momento de criação de George veio em 1994, como parte do elenco do drama médico de sucesso ER (Plantão Médico).

Enquanto trabalhava em ER, George começou a trabalhar no cinema, com seu primeiro grande papel no filme de vampiros Um Drink no Inferno. A partir dos anos 2000, George estrelou vários filmes, como Batman e Robin, Três Reis e Onze Homens e um Segredo. Na 78ª edição anual do Oscar, Clooney foi indicado para Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original por seu trabalho em Boa Noite e Boa Sorte, além de ganhar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por Syriana - A Indústria do Petróleo.

Antonio Banderas, 63 anos



Antonio Banderas — Foto: Reprodução

Antonio Banderas nasceu José Antonio Dominguez Banderas em 10 de agosto de 1960 em Málaga, Andaluzia, na Espanha. Inicialmente, queria ser jogador de futebol profissional, mas foi forçado a desistir desse sonho quando quebrou o pé aos 14 anos. Começou a atuar aos 19, quando viajou para Madrid para trabalhar na indústria cinematográfica espanhola. Seus primeiros trabalhos consistiram em diversos filmes com o diretor Pedro Almodóvar, com quem trabalhou de 1982 a 1990.

Focando em uma carreira em Hollywood, seus primeiros trabalhos no cinema americano incluíram Os Reis do Mambo, Filadélfia e A Balada do Pistoleiro. Ele também estrelou a trilogia de filmes Pequenos Espiões. Outros filmes notáveis do ator incluem Zorro e seu trabalho no universo de Shrek, interpretando o personagem Gato de Botas.

Eddie Murphy, 63 anos



Eddie Murphy — Foto: Reprodução e Frederic J. Brown / AFP

Eddie Murphy nasceu no Brooklyn, em 1961. Começou no stand-up no ensino médio e entrou no elenco do Saturday Night Live em 1980.

A primeira aventura de Murphy no cinema foi 48 Horas (1982), seguido por uma série de outros filmes de sucesso nos anos 80, incluindo Trocando as Bolas (1983), Um Tira da Pesada (1984), O Rapto do Menino Dourado (1986) e Um Príncipe em Nova York (1988).

Nos anos 90, Murphy estrelaria Um Distinto Cavalheiro (1992), Um Vampiro no Brooklyn (1995) e O Professor Aloprado (1996). Murphy costumava aparecer com tantos personagens em seus filmes, que interpretou vários no filme e de sua sequência, O Professor Aloprado 2 - A Família Klump (2000).

Murphy começou a dublar filmes de animação com Mulan da Disney (1998). Ele dublou o irritante, mas adorável Burro em Shrek (2001) e ambas as sequências, Shrek 2 (2004) e Shrek Terceiro (2007).

