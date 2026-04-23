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RIO DE JANEIRO Galeão espera receber 314 mil passageiros na semana do show de Shakira Números de voos e passageiros é maior em comparação ao mesmo periodo em 2025 e 2024, quando se aprentaram no evento carioca Lady Gaga e Madonna

O show da cantora colombiana Shakira, marcado para 2 de maio nas areias da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, promete movimentar o Aeroporto Internacional do Galeão.



A expectativa é de cerca de 314 mil passageiros circulando entre os dias 30 de abril e 5 de maio. O feriadão prolongado do Dia do Trabalhador (1º de maio) também contribui para o aumento no fluxo de viajantes.

Entre pousos e decolagens, mais de 213 mil passageiros devem viajar em voos domésticos e outros 101 mil em voos internacionais. No mesmo período, estão previstos cerca de 1.990 voos, alta de 13% em relação a 2025 e de 32% frente a 2024.

Do total de movimentações, 32 são de voos extras domésticos (16 pousos e 16 decolagens). No número de passageiros, a concessionária informa que o crescimento é de 14% sobre 2025 e de 46% em comparação com 2024.





Entre os países de origem dos passageiros internacionais, a Argentina lidera com 31%, seguida por Chile (14%), Estados Unidos (8%), Portugal (7%) e Colômbia (6%).





Entre pousos e decolagens, mais de 213 mil passageiros devem viajar em voos domésticos e outros 101 mil em voos internacionais // Tânia Rêgo/Agência Brasil

Já o Aeroporto Santos Dumont, entre os dias 1º a 3 de maio, estão programados 394 voos, com oferta de 56.316 assentos pelas empresas aéreas.

Como comparação, no mesmo período em 2025, foram registrados 368 voos (pousos e decolagens) e processados 40.441 mil passageiros (embarcados e desembarcados). A oferta, na época, foi de 52.083 assentos.

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