Galeria 180Arts recebe exposição de J. Borges e seus filhos; saiba até quando fica em cartaz

Está em cartaz na Galeria 180Arts, localizada no Bairro do Recife, a exposição “Pelo Olhar de J. Borges”. A mostra reúne obras do mestre da xilogravura e de dois dos seus filhos, Bacaro e Pablo Borges.

A curadoria é assinada por Monique Gabrielle, que fala sobre a proposta da exposição: "Convidei o mestre J. Borges a selecionar as obras que contam a sua história na xilogravura e o olhar que ele tem sobre seu legado transmitido aos seus filhos, essas obras representam o legado artístico e cultural dessa importante família pernambucana".



Considerado um Patrimônio Vivo de Pernambuco, J. Borges retrata a essência da cultura e das tradições do Sertão em sua obra. Seus filhos seguem seus passos, dando continuidade ao fazer artístico iniciado pelo pai há mais de 50 anos. Essa riqueza cultural está representada na mostra, que pode ser vista até 31 de agosto.



Além da mostra, Pablo e Bacaro comandam uma oficina de xilogravura na galeria, ensinando as técnicas aprendidas por eles com o pai. A atividade formativa será realizada nos dias 30 de julho e 26 de agosto, com a presença do patriarca da família Borges.



A exposição marca uma nova fase da Galeria 180Arts, que inaugura a Sala Capibaribe. A proposta do espaço cultural é permitir ao visitante mergulhar na história dos patrimônios culturais de Pernambuco.

Serviço:

Exposição “Pelo olhar de J. Borges”

Quando: até 31 de agosto; de domingo a sexta-feira, das 10h às 18h

Onde: Galeria 180Arts (Rua da Guia, 207, Bairro do Recife)

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada)

Informações: (81) 98131-4937



