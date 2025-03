Recife ganha nova galeria de arte

A- A+

Um novo espaço dedicado às artes vai ser aberto no Recife nesta quinta-feira (20), em Boa Viagem, Zona Sul, sob o mote de incentivar novos colecionadores e propor novas interações com a cena já pulsante da cidade.



Trata-se da Galeria Base, que chega à capital pernambucana com a exposição coletiva “Eixo” e apresentação de trabalhos de artistas do casting, que vão expor por aqui pela primeira vez.



São eles: Bruno Rios, Guilherme Almeida, Lucas Länder, Matheus Ribs, Luiz Martins e Rafael Vicente. A abertura na quinta-feira será para convidados e a visitação para o público inicia na segunda, 24 de março, e segue em cartaz até abril.



Fundador da Base em São Paulo, Daniel Maranhão, pernambucano, é defensor da abertura de oportunidades para novos artistas, inclusive em se tratando da cena recifense.





“Acho uma ação inovadora e necessária, em uma cidade tão rica culturalmente (...). A Base Recife tem como missão ampliar o olhar do público sobre o que é arte, criar novos nichos, formar novos colecionadores”, ressaltou.

E coube a Gabriela Maranhão, empresária atuante no setor gastronômico, pensar na galeria em solo recifense. Fato que passou a chamar sua atenção, também, por sua proximidade com o universo das artes.

“Minha trajetória foi construída numa área diversa. Com o passar do tempo e o despertar de novos interesses, a arte foi ganhando mais espaço. Assim nasceu a ideia de trazer para o Recife o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Galeria Base em São Paulo”, conta.

A Exposição

A mostra coletiva “Eixo”, que marca a abertura da galeria Base no Recife, apresenta o trabalho de seis artistas com todos eles estreantes na cidade.



Com obras que dialogam com o contemporâneo, a exposição passeia por trajetórias individuais e coletivas como uma espécie de ponto de encontro entre variadas poéticas - sem amarras e com obras (e artistas) em diálogo com o público.



“Achamos importante começar com nomes que não são conhecidos por aqui, mas que estão em ascensão e já se destacam na cena nacional e internacional”, destaca Gabriela, pontuando o artista baiano Guilherme Almeida, que tem obras no acervo do Museu Reina Sofia, na Espanha, e no Recife terá expostos trabalhos que integram a mesma série do espaço na Europa.



Já Matheus Ribs, artista e cientista político, apresenta duas pinturas da exposição “O Ponto Entre a Flecha", que esteve em cartaz na Galeria Base São Paulo até janeiro.



Obras de Matheus Ribs | Crédito: Divulgação



Ele também tem obras no acervo permanente do MASP. E Luiz Martins, com exposições realizadas em 2024 realizadas em Portugal, na França e na Bélgica, traz para Recife uma pintura inédita. Bruno Rios e Lucas Länder, por sua vez, exploram os limites do desenho, enquanto Rafael Vicente, o mais novo artista a entrar no casting, exibe trabalho em pintura.



Espaço, tempo e possibilidades

Para Lorraine Mendes, que assina o texto crítico da mostra, “Eixo” traz em sua essência movimento e transitoriedade, em direções que se entrelaçam.



As obras apresentadas, aliás, têm propostas diversas que culminam em diferentes formas de reflexão sobre tempo, espaço e as possibilidades de trocas.

"Em cada uma delas, a matéria, a forma e a percepção se encontram em um jogo de tensões que questiona as fronteiras entre o visível e o invisível, o físico e o imaterial, o urbano e o ancestral”, contextualiza Lorraine, que conclui o texto afirmando que “Eixo é, portanto, uma exposição de interações e encontros”.

A Galeria Base

Criada em 2016, em São Paulo, pelo pernambucano Daniel Maranhão, a Galeria Base nasceu como um desdobramento da uma experiência pessoal como galerista no Recife.

O acervo da Galeria Base conta com obras de conterrâneos como Francisco Brennand e José Cláudio, além de nomes importantes da história da arte contemporânea brasileira, como Anna Maria Maiolino e Anna Bella Geiger.

Serviço

Inauguração da Galeria Base Recife com a exposição “Eixo"

Quando: Quinta-feira, 20 de março, para convidados e para o público, a partir de segunda, 24

Onde: Rua Professor José Brandão, 163, Boa Viagem

Informações: @galeriabase_recife // @galeriabase



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 18h

